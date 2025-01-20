https://ria.ru/20250120/koreya-1994549896.html

Задержанного президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру

Задержанного президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру - РИА Новости, 20.01.2025

Задержанного президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру

Задержанный президент Юн Сок Ель был переведен в одиночную камеру площадью 12 квадратных метров в Сеульском центре заключения после того, как в минувшие... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T09:14:00+03:00

2025-01-20T09:14:00+03:00

2025-01-20T09:14:00+03:00

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СЕУЛ, 20 янв – РИА Новости. Задержанный президент Юн Сок Ель был переведен в одиночную камеру площадью 12 квадратных метров в Сеульском центре заключения после того, как в минувшие выходные суд выдал ордер на его официальный арест, передает агентство Рёнхап. "Юн Сок Ёль был переведен из камеры предварительного заключения для подозреваемых в отделение общего содержания, и я получил отчет о том, что он хорошо провел ночь", - заявил генеральный комиссар исправительной службы Кореи Син Ён Хэ. Ранее сообщалось, что Юн Сок Ёль ранним утром 19 января (около 21.00 субботы мск - ред.) был заключен под стражу по обвинению в руководстве мятежом. Как сообщает агентство, камера президента размером 12 квадратных метров и обычно в ней содержатся пять или шесть человек. Син Ён Хэ подтвердил, что Юн Сок Ёль подчинился всем официальным процедурам при задержании, такими как фотографирование и прохождение медицинского осмотра, но отметил, что для безопасности президента им занимался отдельный сотрудник исправительного учреждения. Агентство Рёнхап пишет, что исправительное учреждение сотрудничает с полицией и Службой безопасности президента для обеспечения его безопасности на фоне опасений, что сторонники Юн Сок Ёля якобы могут попытаться его освободить. Ранее сторонники президента, обвиняемого в попытке насильственного захвата власти, проникли в здание и устроили погром в суде, решившем заключить президента под стражу. Некоторые также пытались найти судей, вынесших решение о заключении президента под стражу. Также сообщается о нескольких раненых среди сотрудников полиции. Полиция задержала по меньшей мере 86 протестующих, причастных к инциденту. В их отношении ведется расследование.

https://ria.ru/20250119/koreya-1994455055.html

https://ria.ru/20241205/yuzhnaya_koreya-1987406664.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, юн сок ель, арест президента южной кореи, обстановка в южной корее, южная корея