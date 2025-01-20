https://ria.ru/20250120/kitay-1994600474.html

СМИ рассказали о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Трампа

СМИ рассказали о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

СМИ рассказали о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Трампа

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон отношениям Китая и США на предстоящий период, принеся... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T13:20:00+03:00

2025-01-20T13:20:00+03:00

2025-01-20T16:37:00+03:00

сша

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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон отношениям Китая и США на предстоящий период, принеся миру позитивные ожидания от "хорошего старта", говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times. В пятницу Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе разговора китайский лидер заявил, что у Китая и США широкое поле для сотрудничества, две страны могут стать партнёрами и друзьями ради блага друг друга и мира. Он подчеркнул, что оба лидера придают большое значение взаимодействию и надеются на хорошее начало отношений двух стран во время нового срока президента США. "В критический момент, когда весь мир наблюдает, как две ведущие страны — Китай и США — будут выстраивать свои отношения в будущем, этот телефонный звонок имел особое значение", - пишут авторы статьи. Факт прямого общения и обмена мнениями по ключевым вопросам между двумя лидерами на такой ранней стадии и договорённость о создании стратегических каналов связи свидетельствует о том, что обе стороны надеются на достижение большего прогресса в отношениях между Китаем и США с новой отправной точки, считают авторы. "По сути, этот звонок задал тон направлению отношений между Китаем и США на предстоящий период. После звонка международное общественное мнение было в основном позитивным, преобладало оптимистичное настроение", - говорится в статье. Авторы также подметили, что после телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина трейдеры быстро раскупили биржевые фонды, привязанные к китайским фондовым индексам, что, по их мнению, косвенно отражает ожидания в мире относительно возможности хорошего старта китайско-американских отношений.

https://ria.ru/20250120/kitaj-1994541110.html

https://ria.ru/20250115/ssha-1993914046.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994530701.html

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сша, китай, си цзиньпин, дональд трамп, в мире, политика