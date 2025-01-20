СМИ рассказали о телефонном разговоре Си Цзиньпина и Трампа
GT: телефонный разговор Си Цзиньпина и Трампа задал тон отношениям Китая и США
© AP Photo / Ahn Young-joonИзображение президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на мониторе компьютера
© AP Photo / Ahn Young-joon
Изображение президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на мониторе компьютера. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и избранного президента США Дональда Трампа задал тон отношениям Китая и США на предстоящий период, принеся миру позитивные ожидания от "хорошего старта", говорится в редакционной статье китайской государственной газеты Global Times.
В пятницу Си Цзиньпин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. В ходе разговора китайский лидер заявил, что у Китая и США широкое поле для сотрудничества, две страны могут стать партнёрами и друзьями ради блага друг друга и мира. Он подчеркнул, что оба лидера придают большое значение взаимодействию и надеются на хорошее начало отношений двух стран во время нового срока президента США.
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"В критический момент, когда весь мир наблюдает, как две ведущие страны — Китай и США — будут выстраивать свои отношения в будущем, этот телефонный звонок имел особое значение", - пишут авторы статьи.
Факт прямого общения и обмена мнениями по ключевым вопросам между двумя лидерами на такой ранней стадии и договорённость о создании стратегических каналов связи свидетельствует о том, что обе стороны надеются на достижение большего прогресса в отношениях между Китаем и США с новой отправной точки, считают авторы.
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"По сути, этот звонок задал тон направлению отношений между Китаем и США на предстоящий период. После звонка международное общественное мнение было в основном позитивным, преобладало оптимистичное настроение", - говорится в статье.
Авторы также подметили, что после телефонного разговора Трампа и Си Цзиньпина трейдеры быстро раскупили биржевые фонды, привязанные к китайским фондовым индексам, что, по их мнению, косвенно отражает ожидания в мире относительно возможности хорошего старта китайско-американских отношений.