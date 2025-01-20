https://ria.ru/20250120/kitaj-1994541110.html

Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн

Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн - РИА Новости, 20.01.2025

Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн

Несмотря на имеющиеся разногласия и трения, Китай и США имеют огромные возможности для сотрудничества, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T06:46:00+03:00

2025-01-20T06:46:00+03:00

2025-01-20T06:48:00+03:00

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хань чжэн

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Несмотря на имеющиеся разногласия и трения, Китай и США имеют огромные возможности для сотрудничества, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе встречи с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом. Хань Чжэн и Вэнс провели встречу 19 января в Вашингтоне, куда Хань Чжэн прибыл для участия в инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Хань Чжэн, слова которого в понедельник распространило агентство Синьхуа, подчеркнул, что Китай и США являются "великими странами", а народы Китая и США — "великими народами", которые в настоящее время усердно работают над достижением своих целей и мечтаний в области развития. "Хотя между Китаем и США существуют разногласия и трения, у двух стран есть огромные общие интересы и возможности для сотрудничества", - сказал он. Зампред КНР отметил, что экономические и торговые связи являются важными вопросами, представляющими общий интерес для обеих сторон. По его словам, если обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они смогут достичь взаимного успеха, принести пользу обеим странам и внести важный вклад в мир и развитие во всем мире. Отмечается, что Хань Чжэн также передал Вэнсу приветствия председателя Си Цзиньпина избранному президенту Трампу и поздравил Вэнса с избранием. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

https://ria.ru/20241213/tszinpin-1988943749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, вашингтон (штат), хань чжэн, дональд трамп, си цзиньпин