Рейтинг@Mail.ru
Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 20.01.2025 (обновлено: 06:48 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/kitaj-1994541110.html
Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн
Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн - РИА Новости, 20.01.2025
Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн
Несмотря на имеющиеся разногласия и трения, Китай и США имеют огромные возможности для сотрудничества, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:46:00+03:00
2025-01-20T06:48:00+03:00
в мире
китай
сша
вашингтон (штат)
хань чжэн
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970459895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd07a60cdafb28c712b841768c2f0e73.jpg
ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Несмотря на имеющиеся разногласия и трения, Китай и США имеют огромные возможности для сотрудничества, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе встречи с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом. Хань Чжэн и Вэнс провели встречу 19 января в Вашингтоне, куда Хань Чжэн прибыл для участия в инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Хань Чжэн, слова которого в понедельник распространило агентство Синьхуа, подчеркнул, что Китай и США являются "великими странами", а народы Китая и США — "великими народами", которые в настоящее время усердно работают над достижением своих целей и мечтаний в области развития. "Хотя между Китаем и США существуют разногласия и трения, у двух стран есть огромные общие интересы и возможности для сотрудничества", - сказал он. Зампред КНР отметил, что экономические и торговые связи являются важными вопросами, представляющими общий интерес для обеих сторон. По его словам, если обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они смогут достичь взаимного успеха, принести пользу обеим странам и внести важный вклад в мир и развитие во всем мире. Отмечается, что Хань Чжэн также передал Вэнсу приветствия председателя Си Цзиньпина избранному президенту Трампу и поздравил Вэнса с избранием. Инаугурация Трампа состоится 20 января.
https://ria.ru/20241213/tszinpin-1988943749.html
https://ria.ru/20250117/tramp-1994233024.html
китай
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/04/1970459895_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f6008ccde9bea955d96c3475d37db5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), хань чжэн, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Хань Чжэн, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн

Зампред Китая Хань Чжэн: Пекин и Вашингтон имеют возможности для сотрудничества

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя КНР Хань Чжэн
Заместитель председателя КНР Хань Чжэн - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Несмотря на имеющиеся разногласия и трения, Китай и США имеют огромные возможности для сотрудничества, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе встречи с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.
Хань Чжэн и Вэнс провели встречу 19 января в Вашингтоне, куда Хань Чжэн прибыл для участия в инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 13.12.2024
Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа, сообщает CBS
13 декабря 2024, 03:45
Хань Чжэн, слова которого в понедельник распространило агентство Синьхуа, подчеркнул, что Китай и США являются "великими странами", а народы Китая и США — "великими народами", которые в настоящее время усердно работают над достижением своих целей и мечтаний в области развития.
"Хотя между Китаем и США существуют разногласия и трения, у двух стран есть огромные общие интересы и возможности для сотрудничества", - сказал он.
Зампред КНР отметил, что экономические и торговые связи являются важными вопросами, представляющими общий интерес для обеих сторон. По его словам, если обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они смогут достичь взаимного успеха, принести пользу обеим странам и внести важный вклад в мир и развитие во всем мире.
Отмечается, что Хань Чжэн также передал Вэнсу приветствия председателя Си Цзиньпина избранному президенту Трампу и поздравил Вэнса с избранием.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор
17 января, 16:39
 
В миреКитайСШАВашингтон (штат)Хань ЧжэнДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала