https://ria.ru/20250120/kitaj-1994541110.html
Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн
Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн - РИА Новости, 20.01.2025
Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн
Несмотря на имеющиеся разногласия и трения, Китай и США имеют огромные возможности для сотрудничества, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T06:46:00+03:00
2025-01-20T06:46:00+03:00
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ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Несмотря на имеющиеся разногласия и трения, Китай и США имеют огромные возможности для сотрудничества, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе встречи с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом. Хань Чжэн и Вэнс провели встречу 19 января в Вашингтоне, куда Хань Чжэн прибыл для участия в инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Хань Чжэн, слова которого в понедельник распространило агентство Синьхуа, подчеркнул, что Китай и США являются "великими странами", а народы Китая и США — "великими народами", которые в настоящее время усердно работают над достижением своих целей и мечтаний в области развития. "Хотя между Китаем и США существуют разногласия и трения, у двух стран есть огромные общие интересы и возможности для сотрудничества", - сказал он. Зампред КНР отметил, что экономические и торговые связи являются важными вопросами, представляющими общий интерес для обеих сторон. По его словам, если обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они смогут достичь взаимного успеха, принести пользу обеим странам и внести важный вклад в мир и развитие во всем мире. Отмечается, что Хань Чжэн также передал Вэнсу приветствия председателя Си Цзиньпина избранному президенту Трампу и поздравил Вэнса с избранием. Инаугурация Трампа состоится 20 января.
https://ria.ru/20241213/tszinpin-1988943749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, вашингтон (штат), хань чжэн, дональд трамп, си цзиньпин
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Хань Чжэн, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
Китай и США имеют потенциал для сотрудничества, заявил зампред Хань Чжэн
Зампред Китая Хань Чжэн: Пекин и Вашингтон имеют возможности для сотрудничества
ПЕКИН, 20 янв - РИА Новости. Несмотря на имеющиеся разногласия и трения, Китай и США имеют огромные возможности для сотрудничества, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн в ходе встречи с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом.
Хань Чжэн и Вэнс провели встречу 19 января в Вашингтоне, куда Хань Чжэн прибыл для участия в инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Хань Чжэн, слова которого в понедельник распространило агентство Синьхуа, подчеркнул, что Китай и США являются "великими странами", а народы Китая и США — "великими народами", которые в настоящее время усердно работают над достижением своих целей и мечтаний в области развития.
"Хотя между Китаем и США существуют разногласия и трения, у двух стран есть огромные общие интересы и возможности для сотрудничества", - сказал он.
Зампред КНР отметил, что экономические и торговые связи являются важными вопросами, представляющими общий интерес для обеих сторон. По его словам, если обе стороны будут придерживаться принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, они смогут достичь взаимного успеха, принести пользу обеим странам и внести важный вклад в мир и развитие во всем мире.
Отмечается, что Хань Чжэн также передал Вэнсу приветствия председателя Си Цзиньпина избранному президенту Трампу и поздравил Вэнса с избранием.
Инаугурация Трампа состоится 20 января.