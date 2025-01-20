https://ria.ru/20250120/kennedi-1994674243.html

Историк: рассекречивание новых данных об убийстве Кеннеди грозит скандалом

Историк: рассекречивание новых данных об убийстве Кеннеди грозит скандалом - РИА Новости, 20.01.2025

Историк: рассекречивание новых данных об убийстве Кеннеди грозит скандалом

Засекреченная информация об убийстве президента США Джона Кеннеди, о возможности публикации которой высказался избранный президент Дональд Трамп, разрушила бы... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:07:00+03:00

2025-01-20T18:07:00+03:00

2025-01-20T18:26:00+03:00

в мире

сша

даллас

техас

джон кеннеди (политик)

дональд трамп

роберт кеннеди

российская академия наук

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Засекреченная информация об убийстве президента США Джона Кеннеди, о возможности публикации которой высказался избранный президент Дональд Трамп, разрушила бы официальную версию покушения в случае обнародования, высказал мнение в разговоре с РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк. Ранее издание The New York Post сообщило, что избранный президент США Дональд Трамп в ходе митинга пообещал рассекретить материалы об убийстве Джона Кеннеди. "Если он это сделает, скандал будет неслыханный. Там, в этих засекреченных документах, есть очень много такого, что не оставляет камня на камне от официальной версии... Если президент отдаст такой приказ (опубликовать документы - ред.), придется его выполнять", - заявил РИА Новости Владимир Батюк. По мнению собеседника, раскрытие информации об убийстве указало бы на деятельность глубинного государства, существовавшего уже при Кеннеди. Трамп также пообещал раскрыть архивные документы о покушениях на сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за права афроамериканцев Мартина Лютера Кинга-младшего. Президент Кеннеди был застрелен в Далласе (штат Техас) 22 ноября 1963 года, он проработал на посту президента менее трех лет. Таким образом, он стал одновременно самым молодым избранным президентом США, ему было 43 года, и самым молодым, покинувшим пост - в 46 лет. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальд был застрелен через два дня после задержания. Выяснилось, что в 1959-1960 годах Освальд жил в СССР и даже работал токарем на заводе в Минске, женился на русской девушке, которая затем уехала с ним в США. На протяжении более чем полувека возникали многочисленные теории о том, кому могло быть выгодно убийство Кеннеди, но ни одна из них не получила официального подтверждения.

https://ria.ru/20250120/kennedi-1994575824.html

https://ria.ru/20241116/kennedi-mladshiy-1984128385.html

https://ria.ru/20241010/mat-1977462822.html

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даллас

техас

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в мире, сша, даллас, техас, джон кеннеди (политик), дональд трамп, роберт кеннеди, российская академия наук, владимир батюк