В случае атаки США Иран будет действовать решительно, заявили в МИД страны
Представитель МИД Багаи: в случае атаки США Иран будет действовать решительно
Флаг Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Иран будет действовать решительно, защищая свои интересы и территориальную целостность, в случае атаки США на объекты ядерной программы страны, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В начале января портал Axios, ссылаясь на три осведомленных источника, сообщил, что прошлый президент США Джо Байден обсуждал со своей командой, в частности с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, планы ударить по ядерным объектам Ирана. Байден в результате не принял никакого финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было вызвано появлением новых разведданных, а было направлено на проработку возможных сценариев, отмечают источники издания.
"Иран будет действовать решительно, защищая свои интересы и территориальную целостность, такие случаи всегда деструктивны и не отвечают интересам ни одной из сторон. Что с точки зрения международного права, что с нашей точки зрения, мы решительно это осуждаем. Иран для защиты своих интересов в любой ситуации будет действовать со всей решительностью", – передает слова Багаи агентство Tasnim.
Четвертого января глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти Ирана готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры с западными странами по своей ядерной программе, если они приведут к заключению нового соглашения. Согласно данному накануне заявлению замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казема Гариб-Абади, новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января.
Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Инициированная за неделю до переговоров Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.
Гросси посетил Иран 14-15 ноября 2024 года. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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