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В случае атаки США Иран будет действовать решительно, заявили в МИД страны - РИА Новости, 20.01.2025
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18:25 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/iran-1994678750.html
В случае атаки США Иран будет действовать решительно, заявили в МИД страны
В случае атаки США Иран будет действовать решительно, заявили в МИД страны - РИА Новости, 20.01.2025
В случае атаки США Иран будет действовать решительно, заявили в МИД страны
Иран будет действовать решительно, защищая свои интересы и территориальную целостность, в случае атаки США на объекты ядерной программы страны, заявил на... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:25:00+03:00
2025-01-20T18:25:00+03:00
в мире
иран
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великобритания
рафаэль гросси
джо байден
джейк салливан
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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Иран будет действовать решительно, защищая свои интересы и территориальную целостность, в случае атаки США на объекты ядерной программы страны, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. В начале января портал Axios, ссылаясь на три осведомленных источника, сообщил, что прошлый президент США Джо Байден обсуждал со своей командой, в частности с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, планы ударить по ядерным объектам Ирана. Байден в результате не принял никакого финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было вызвано появлением новых разведданных, а было направлено на проработку возможных сценариев, отмечают источники издания. "Иран будет действовать решительно, защищая свои интересы и территориальную целостность, такие случаи всегда деструктивны и не отвечают интересам ни одной из сторон. Что с точки зрения международного права, что с нашей точки зрения, мы решительно это осуждаем. Иран для защиты своих интересов в любой ситуации будет действовать со всей решительностью", – передает слова Багаи агентство Tasnim. Четвертого января глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти Ирана готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры с западными странами по своей ядерной программе, если они приведут к заключению нового соглашения. Согласно данному накануне заявлению замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казема Гариб-Абади, новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января. Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Инициированная за неделю до переговоров Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран. Гросси посетил Иран 14-15 ноября 2024 года. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250103/bajden-1992356513.html
https://ria.ru/20250115/pezeshkian-1993759603.html
https://ria.ru/20241117/iran-1984204054.html
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в мире, иран, сша, великобритания, рафаэль гросси, джо байден, джейк салливан, магатэ
В мире, Иран, США, Великобритания, Рафаэль Гросси, Джо Байден, Джейк Салливан, МАГАТЭ
В случае атаки США Иран будет действовать решительно, заявили в МИД страны

Представитель МИД Багаи: в случае атаки США Иран будет действовать решительно

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 20 янв – РИА Новости. Иран будет действовать решительно, защищая свои интересы и территориальную целостность, в случае атаки США на объекты ядерной программы страны, заявил на еженедельной пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.
В начале января портал Axios, ссылаясь на три осведомленных источника, сообщил, что прошлый президент США Джо Байден обсуждал со своей командой, в частности с советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном, планы ударить по ядерным объектам Ирана. Байден в результате не принял никакого финального решения по этому вопросу. Обсуждение не было вызвано появлением новых разведданных, а было направлено на проработку возможных сценариев, отмечают источники издания.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Байден обсуждал планы удара по ядерным объектам Ирана, пишут СМИ
3 января, 00:45
"Иран будет действовать решительно, защищая свои интересы и территориальную целостность, такие случаи всегда деструктивны и не отвечают интересам ни одной из сторон. Что с точки зрения международного права, что с нашей точки зрения, мы решительно это осуждаем. Иран для защиты своих интересов в любой ситуации будет действовать со всей решительностью", – передает слова Багаи агентство Tasnim.
Четвертого января глава внешнеполитического ведомства Ирана Аббас Аракчи заявил, что власти Ирана готовы незамедлительно вступить в конструктивные переговоры с западными странами по своей ядерной программе, если они приведут к заключению нового соглашения. Согласно данному накануне заявлению замглавы МИД Ирана по международным вопросам Казема Гариб-Абади, новый раунд консультаций между Ираном и Европой по вопросу заключения ядерной сделки состоится 13 января.
Переговоры по ядерной программе между Ираном и "евротройкой" состоялись 29 ноября 2024 года в Женеве после двухлетнего перерыва. Помощник главы МИД Ирана по политическим вопросам Маджид Тахт-Раванчи возглавил иранскую делегацию на переговорах. Согласно заявлению правительства Ирана, они продолжатся в ближайшее время. Инициированная за неделю до переговоров Великобританией, Германией, Францией и США антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) была принята без учета результатов деловой поездки гендиректора агентства Рафаэля Гросси в Иран.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Иран готов ответить в случае атаки США и Израиля, предупредил Пезешкиан
15 января, 04:32
Гросси посетил Иран 14-15 ноября 2024 года. Целью его визита были переговоры с руководством страны и осмотр объектов иранской ядерной программы в Фордо и Нетензе для последующего решения по поводу осуществления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров с Гросси заявил, что Тегеран не создавал и не будет создавать ядерное оружие.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 17.11.2024
‌Иран должен поменять ядерную и военную доктрины, заявили в парламенте
17 ноября 2024, 01:26
 
В миреИранСШАВеликобританияРафаэль ГроссиДжо БайденДжейк СалливанМАГАТЭ
 
 
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