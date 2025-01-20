https://ria.ru/20250120/gladkov-1994618985.html
Гладков: занятия для детей в соцучреждениях должны быть бесплатными
Гладков: занятия для детей в соцучреждениях должны быть бесплатными - РИА Новости, 20.01.2025
Гладков: занятия для детей в соцучреждениях должны быть бесплатными
Занятия для детей во всех государственных и муниципальных социальных учреждениях Белгородской области должны быть бесплатными, прежде всего это касается... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:25:00+03:00
2025-01-20T14:25:00+03:00
2025-01-20T14:25:00+03:00
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
дети
спорт
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БЕЛГОРОД, 20 янв – РИА Новости. Занятия для детей во всех государственных и муниципальных социальных учреждениях Белгородской области должны быть бесплатными, прежде всего это касается спортивных секций, отметил губернатор Вячеслав Гладков и раскритиковал отношение к этому вопросу министерства образования и спорта региона. В начале января к главе региона во время эфира "10 вопросов губернатору" обратилась жительница Белгорода и пожаловалась на то, что для детей, в том числе и из многодетных семей, предусмотрены только платные секции в спортивном центре "Сирень" в Белгороде. Данная информация подтвердилась. В учреждение была направлена специальная комиссия. Губернатор взял вопрос на личный контроль и пообещал разобраться. "Наличие платных услуг в учреждениях спорта – одно из главных антимотивирующих действий по тем решениям, например, которые принимают родители, в том числе становиться ли им родителями или нет. Мы же понимаем, какое у них будет решение, если с самых первых лет жизни взимать плату за занятия спортом и творчеством", - сказал Гладков, подчеркнув, что главная цель — вовлекать детей в занятия спортом, начиная с самых первых дней их жизни. "Занятия для детей во всех государственных и муниципальных социальных учреждениях региона должны быть бесплатными", – резюмировал губернатор. По словам замминистра образования области Андрея Мухартова, существует большой запрос родителей на ранние занятия спортом. В 12 муниципалитетах Белгородской области уже созданы 292 группы, в которых занимаются 3119 детей от 3 до 7 лет. Он отметил, что для ликвидации платных услуг в учреждениях спорта области первоочередно планируют реализовать несколько этапов. Например, в области хотят разработать региональный стандарт двигательной активности детей от 3 до 7 лет с элементами различных видов спорта, а также разработают положение об оплате труда работников, которые реализуют программу "Первые шаги к спорту". Гладков потребовал предоставить конкретный план действий – календарный график, ответственных и результат проделанной работы. "Крайне неудовлетворен этой работой. Я вижу только катастрофическое отношение министерства образования и министерства спорта к данному вопросу. Никто и ничего не хочет делать. Мы строим учреждения для бесплатного занятия спортом, для наибольшего вовлечения детей в занятия спортом. Доклад не принимается", – сообщил глава региона. Гладков поручил на следующей неделе доложить ему также о принимаемых мерах по отказу от платных услуг для детей в государственных и муниципальных учреждениях всей социальной сферы региона, а также включиться в данный вопрос и глав районов и округов.
https://ria.ru/20240516/proverka-1946516433.html
https://ria.ru/20250102/gladkov-1992330070.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вячеслав гладков, дети, спорт
Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Дети, Спорт
Гладков: занятия для детей в соцучреждениях должны быть бесплатными
Губернатор Гладков: занятия для детей в соцучреждениях должны быть бесплатными
БЕЛГОРОД, 20 янв – РИА Новости. Занятия для детей во всех государственных и муниципальных социальных учреждениях Белгородской области должны быть бесплатными, прежде всего это касается спортивных секций, отметил губернатор Вячеслав Гладков и раскритиковал отношение к этому вопросу министерства образования и спорта региона.
В начале января к главе региона во время эфира "10 вопросов губернатору" обратилась жительница Белгорода
и пожаловалась на то, что для детей, в том числе и из многодетных семей, предусмотрены только платные секции в спортивном центре "Сирень" в Белгороде. Данная информация подтвердилась. В учреждение была направлена специальная комиссия. Губернатор взял вопрос на личный контроль и пообещал разобраться.
"Наличие платных услуг в учреждениях спорта – одно из главных антимотивирующих действий по тем решениям, например, которые принимают родители, в том числе становиться ли им родителями или нет. Мы же понимаем, какое у них будет решение, если с самых первых лет жизни взимать плату за занятия спортом и творчеством", - сказал Гладков
, подчеркнув, что главная цель — вовлекать детей в занятия спортом, начиная с самых первых дней их жизни. "Занятия для детей во всех государственных и муниципальных социальных учреждениях региона должны быть бесплатными", – резюмировал губернатор.
По словам замминистра образования области Андрея Мухартова, существует большой запрос родителей на ранние занятия спортом. В 12 муниципалитетах Белгородской области уже созданы 292 группы, в которых занимаются 3119 детей от 3 до 7 лет. Он отметил, что для ликвидации платных услуг в учреждениях спорта области первоочередно планируют реализовать несколько этапов.
Например, в области хотят разработать региональный стандарт двигательной активности детей от 3 до 7 лет с элементами различных видов спорта, а также разработают положение об оплате труда работников, которые реализуют программу "Первые шаги к спорту".
Гладков потребовал предоставить конкретный план действий – календарный график, ответственных и результат проделанной работы. "Крайне неудовлетворен этой работой. Я вижу только катастрофическое отношение министерства образования и министерства спорта к данному вопросу. Никто и ничего не хочет делать. Мы строим учреждения для бесплатного занятия спортом, для наибольшего вовлечения детей в занятия спортом. Доклад не принимается", – сообщил глава региона.
Гладков поручил на следующей неделе доложить ему также о принимаемых мерах по отказу от платных услуг для детей в государственных и муниципальных учреждениях всей социальной сферы региона, а также включиться в данный вопрос и глав районов и округов.