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Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии - РИА Новости, 20.01.2025
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19:20 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/erdogan-1994688919.html
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии - РИА Новости, 20.01.2025
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на этой неделе провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:20:00+03:00
2025-01-20T19:20:00+03:00
в мире
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словакия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
транзит газа через украину
природный газ
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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на этой неделе провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу поставок газа Словакии. "Поскольку Украина перекрыла газ Словакии, я сказал, давайте окончательно удовлетворим потребности Словакии в газе, договорившись с Россией. С божьей помощью мы сделаем этот шаг, и я получил согласие от премьер-министра (Словакии Роберта Фицо - ред.). Мой министр (иностранных дел Турции Хакан Фидан - ред.) проведет переговоры с (министром иностранных дел РФ - ред.) Сергеем Лавровым. Я, в свою очередь, поговорю с уважаемым господином Путиным тоже на этой неделе для решения этого вопроса", - сказал турецкий лидер.
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в мире, турция, россия, словакия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, транзит газа через украину, природный газ, экономика, энергетика
В мире, Турция, Россия, Словакия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, транзит газа через Украину, Природный газ, Экономика, Энергетика
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии

Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии на этой неделе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на этой неделе провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу поставок газа Словакии.
"Поскольку Украина перекрыла газ Словакии, я сказал, давайте окончательно удовлетворим потребности Словакии в газе, договорившись с Россией. С божьей помощью мы сделаем этот шаг, и я получил согласие от премьер-министра (Словакии Роберта Фицо - ред.). Мой министр (иностранных дел Турции Хакан Фидан - ред.) проведет переговоры с (министром иностранных дел РФ - ред.) Сергеем Лавровым. Я, в свою очередь, поговорю с уважаемым господином Путиным тоже на этой неделе для решения этого вопроса", - сказал турецкий лидер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
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3 января, 08:00
 
В миреТурцияРоссияСловакияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путинтранзит газа через УкраинуПриродный газЭкономикаЭнергетика
 
 
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