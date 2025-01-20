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Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии - РИА Новости, 20.01.2025
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на этой неделе провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T19:20:00+03:00
2025-01-20T19:20:00+03:00
2025-01-20T19:20:00+03:00
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АНКАРА, 20 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на этой неделе провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу поставок газа Словакии. "Поскольку Украина перекрыла газ Словакии, я сказал, давайте окончательно удовлетворим потребности Словакии в газе, договорившись с Россией. С божьей помощью мы сделаем этот шаг, и я получил согласие от премьер-министра (Словакии Роберта Фицо - ред.). Мой министр (иностранных дел Турции Хакан Фидан - ред.) проведет переговоры с (министром иностранных дел РФ - ред.) Сергеем Лавровым. Я, в свою очередь, поговорю с уважаемым господином Путиным тоже на этой неделе для решения этого вопроса", - сказал турецкий лидер.
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В мире, Турция, Россия, Словакия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, транзит газа через Украину, Природный газ, Экономика, Энергетика
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии на этой неделе