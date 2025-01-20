https://ria.ru/20250120/erdogan-1994523667.html
Эрдоган подпишет с Фицо соглашение о стратегическом сотрудничестве
Эрдоган подпишет с Фицо соглашение о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 20.01.2025
Эрдоган подпишет с Фицо соглашение о стратегическом сотрудничестве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в понедельник принять в Анкаре премьера Словакии Роберта Фицо и подписать соглашение о стратегическом... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:02:00+03:00
2025-01-20T00:02:00+03:00
2025-01-20T00:02:00+03:00
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СТАМБУЛ, 19 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в понедельник принять в Анкаре премьера Словакии Роберта Фицо и подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве Турции со Словакией, сообщила администрация турецкого лидера. Глава управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттин Алтун сообщил в соцсети X, что Фицо с делегацией посетят Турцию с официальным визитом в понедельник по приглашению Эрдогана. "Стороны обсудят шаги, которые можно предпринять для углубления отношений Турции и Словакии, обменяются мыслями по поводу региональных и глобальных проблем, в том числе отношений Турции с ЕС", - сообщил Алтун. "На повестке дня подписание соглашений в различных областях, в частности совместной декларации, благодаря которой отношения между странами выйдут на уровень стратегического партнерства", - отметил Алтун. Фицо ранее сообщил, что 20 января посетит Турцию с официальным визитом, во вторник он поедет на Всемирный экономический форум в Давосе.
https://ria.ru/20250119/fitso-1994477088.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, словакия, анкара (провинция), роберт фицо, реджеп тайип эрдоган, евросоюз
В мире, Турция, Словакия, Анкара (провинция), Роберт Фицо, Реджеп Тайип Эрдоган, Евросоюз
Эрдоган подпишет с Фицо соглашение о стратегическом сотрудничестве
Эрдоган подпишет с Фицо соглашение о сотрудничестве Турции со Словакией