https://ria.ru/20250120/erdogan-1994523667.html

Эрдоган подпишет с Фицо соглашение о стратегическом сотрудничестве

Эрдоган подпишет с Фицо соглашение о стратегическом сотрудничестве - РИА Новости, 20.01.2025

Эрдоган подпишет с Фицо соглашение о стратегическом сотрудничестве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в понедельник принять в Анкаре премьера Словакии Роберта Фицо и подписать соглашение о стратегическом... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T00:02:00+03:00

2025-01-20T00:02:00+03:00

2025-01-20T00:02:00+03:00

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СТАМБУЛ, 19 янв - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в понедельник принять в Анкаре премьера Словакии Роберта Фицо и подписать соглашение о стратегическом сотрудничестве Турции со Словакией, сообщила администрация турецкого лидера. Глава управления по коммуникациям администрации президента страны Фахреттин Алтун сообщил в соцсети X, что Фицо с делегацией посетят Турцию с официальным визитом в понедельник по приглашению Эрдогана. "Стороны обсудят шаги, которые можно предпринять для углубления отношений Турции и Словакии, обменяются мыслями по поводу региональных и глобальных проблем, в том числе отношений Турции с ЕС", - сообщил Алтун. "На повестке дня подписание соглашений в различных областях, в частности совместной декларации, благодаря которой отношения между странами выйдут на уровень стратегического партнерства", - отметил Алтун. Фицо ранее сообщил, что 20 января посетит Турцию с официальным визитом, во вторник он поедет на Всемирный экономический форум в Давосе.

https://ria.ru/20250119/fitso-1994477088.html

https://ria.ru/20250103/gaz-1992448760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, словакия, анкара (провинция), роберт фицо, реджеп тайип эрдоган, евросоюз