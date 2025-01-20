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В Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе из-за падения дрона
В Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе из-за падения дрона - РИА Новости, 20.01.2025
В Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе из-за падения дрона
Средства ПВО сбили несколько украинских дронов над Воронежской областью, при падении одного из них на территории нефтебазы произошло новое возгорание, сообщил... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T22:52:00+03:00
2025-01-20T22:52:00+03:00
2025-01-20T23:37:00+03:00
происшествия
воронежская область
специальная военная операция на украине
россия
александр гусев (губернатор)
лискинский район
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Средства ПВО сбили несколько украинских дронов над Воронежской областью, при падении одного из них на территории нефтебазы произошло новое возгорание, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Лискинском районе были обнаружены, уничтожены и подавлены несколько БПЛА. В результате падения одного из беспилотников на территорию нефтебазы произошло новое возгорание. Пострадавших нет", — написал он.Пожарные и оперативные службы продолжают тушение. Угрозы населению нет, но опасность атаки беспилотников сохраняется, указал Гусев.В минувший четверг три района Воронежской области подверглись ударам дронов ВСУ. Больше всего пострадала нефтебаза в Лискинском районе. По словам губернатора, сначала ликвидацию возгорания усложняла угроза повторных атак на объект. К борьбе с огнем привлекли усиленные пожарные расчеты. По последним данным, спасателям удалось потушить два резервуара, еще два продолжают гореть на площади около 2300 квадратных метров.ВСУ ежедневно пытаются обстреливать с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20250117/pozhar-1994162346.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), лискинский район, вооруженные силы украины
Происшествия, Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Гусев (губернатор), Лискинский район, Вооруженные силы Украины
В Воронежской области произошло возгорание на нефтебазе из-за падения дрона
Гусев: на воронежской нефтебазе произошло возгорание после падения обломков БПЛА