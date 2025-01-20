https://ria.ru/20250120/bespilotniki-1994545738.html
В Казани ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА
В Казани ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 20.01.2025
В Казани ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА
Экстренные службы на месте ликвидируют последствия атаки БПЛА в Казани, все предприятия работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:20:00+03:00
2025-01-20T08:20:00+03:00
2025-01-20T14:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
казань
рустам минниханов
министерство обороны рф (минобороны рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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КАЗАНЬ, 20 янв — РИА Новости. Экстренные службы на месте ликвидируют последствия атаки БПЛА в Казани, все предприятия работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба главы Татарстана. По информации пресс-службы, в понедельник утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. В результате все БПЛА обезврежены, жертв и разрушений нет. "Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий. После поступления первых сообщений раис (глава. — Прим. ред.) республики прибыл на место. Рустам Минниханов оперативно получает всю необходимую информацию. Все предприятия работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.Минобороны России сообщило об одном сбитом над Татарстаном украинском беспилотнике. Ранее мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА. Жители Казани в соцсетях сообщали, что слышали несколько громких хлопков. Также было опубликовано видео яркой вспышки над одним из районов города. Росавиация ранее сообщила, что в понедельник утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани.
https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань, рустам минниханов, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Казань, Рустам Минниханов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В Казани ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА
Экстренные службы в Казани ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА