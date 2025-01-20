https://ria.ru/20250120/bespilotniki-1994545738.html

В Казани ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА

В Казани ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 20.01.2025

В Казани ликвидируют последствия атаки украинских БПЛА

Экстренные службы на месте ликвидируют последствия атаки БПЛА в Казани, все предприятия работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба главы Татарстана. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:20:00+03:00

2025-01-20T08:20:00+03:00

2025-01-20T14:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

казань

рустам минниханов

министерство обороны рф (минобороны рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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КАЗАНЬ, 20 янв — РИА Новости. Экстренные службы на месте ликвидируют последствия атаки БПЛА в Казани, все предприятия работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба главы Татарстана. По информации пресс-службы, в понедельник утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. В результате все БПЛА обезврежены, жертв и разрушений нет. "Экстренные службы на месте продолжают работу по ликвидации последствий. После поступления первых сообщений раис (глава. — Прим. ред.) республики прибыл на место. Рустам Минниханов оперативно получает всю необходимую информацию. Все предприятия работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.Минобороны России сообщило об одном сбитом над Татарстаном украинском беспилотнике. Ранее мэрия Казани со ссылкой на МЧС предупредила горожан об опасности атаки БПЛА. Жители Казани в соцсетях сообщали, что слышали несколько громких хлопков. Также было опубликовано видео яркой вспышки над одним из районов города. Росавиация ранее сообщила, что в понедельник утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения введены на работу аэропорта Казани.

https://ria.ru/20241222/kazan-1990707872.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань, рустам минниханов, министерство обороны рф (минобороны рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)