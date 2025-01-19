https://ria.ru/20250119/zelenskiy-1994476322.html

На Украине предрекли скорый конец Зеленского

На Украине предрекли скорый конец Зеленского - РИА Новости, 19.01.2025

На Украине предрекли скорый конец Зеленского

Владимир Зеленский через полгода уже не будет главой киевского режима, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T14:56:00+03:00

2025-01-19T14:56:00+03:00

2025-01-19T14:56:00+03:00

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский через полгода уже не будет главой киевского режима, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."В “100-летнем соглашении” пункт о гарантиях безопасности находится в декларации о партнерстве, а не в тексте соглашения, которое будет ратифицировать парламент. То есть, точно — макулатура. В которой, к тому же, отведен срок на денонсацию — полгода с момента подписания", — написал он.На этом основании нардеп заключил, что "Зеленского через полгода точно не будет".Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.В четверг, 16 января, британский премьер-министр Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, где подписал договор о столетнем партнерстве между странами. Он содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого соглашения они изучат варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.МИД России в субботу счел соглашение ничтожным и предупредил, что будет жестко пресекать любые притязания на акваторию Азовского моря.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

https://ria.ru/20250114/ukraina-1993539547.html

россия

украина

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, александр дубинский, балтийское море, владимир путин, верховная рада украины, вооруженные силы украины