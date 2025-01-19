https://ria.ru/20250119/ukriana-1994517525.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 19.01.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило издание Новости.LIVE в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T21:19:00+03:00
2025-01-19T21:19:00+03:00
2025-01-19T21:31:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило издание Новости.LIVE в Telegram-канале."В Харькове был слышен взрыв", — говорится в посте.По всей области сейчас звучит сигнал воздушной опасности.В воскресенье вечером местные СМИ также писали о взрывах в Сумской и Днепропетровской областях.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250115/spetsoperatsiya-1993763826.html
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В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги