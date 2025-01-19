https://ria.ru/20250119/ukraina-1994509102.html
В Павлограде прогремел взрыв
В Павлограде прогремел взрыв - РИА Новости, 19.01.2025
В Павлограде прогремел взрыв
В Павлограде в Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T19:46:00+03:00
2025-01-19T19:46:00+03:00
2025-01-19T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. В Павлограде в Днепропетровской области Украины прогремел взрыв, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрыве в Павлограде", — говорится в публикации.В Днепропетровской области сейчас звучит сигнал воздушной тревоги. Ранее в воскресенье издание Новости.LIVE сообщало о взрывах в Сумской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994336995.html
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В Павлограде прогремел взрыв
В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги