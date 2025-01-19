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Трамп может посетить Китай в первые сто дней у власти, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
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01:56 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/tramp-1994421967.html
Трамп может посетить Китай в первые сто дней у власти, пишут СМИ
Трамп может посетить Китай в первые сто дней у власти, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025
Трамп может посетить Китай в первые сто дней у власти, пишут СМИ
Избранный президент США Дональд Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T01:56:00+03:00
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китай
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Как сказал один из людей, знакомых с обсуждениями, Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти. Переходная команда Трампа не ответила на просьбу о комментарии", - говорится в публикации. Газета отмечает, что поездка может быть продиктована стремлением республиканца укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые обострились между Вашингтоном и Пекином при президентстве Джо Байдена. При этом окончательного решения о поездке в начале второго срока пока еще не принято, уточняет издание. В рамках своего первого срока Трамп посещал Китай в 2017 году, после почти года нахождения на посту главы Белого дома. В пятницу Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили усилия по достижению мира и безопасности, а также торговлю и соцсеть Tiktok. Как отметил республиканец по итогам звонка, оба главы государства намерены "сделать всё возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным".
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в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, tiktok
В мире, Китай, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Джо Байден, TikTok
Трамп может посетить Китай в первые сто дней у власти, пишут СМИ

WSJ: Трамп может посетить Китай в первые 100 дней пребывания у власти

© РИА Новости / Кейтлин Оукс | Перейти в медиабанкИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Кейтлин Оукс
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Избранный президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Как сказал один из людей, знакомых с обсуждениями, Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти. Переходная команда Трампа не ответила на просьбу о комментарии", - говорится в публикации.
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Газета отмечает, что поездка может быть продиктована стремлением республиканца укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые обострились между Вашингтоном и Пекином при президентстве Джо Байдена.
При этом окончательного решения о поездке в начале второго срока пока еще не принято, уточняет издание.
В рамках своего первого срока Трамп посещал Китай в 2017 году, после почти года нахождения на посту главы Белого дома.
В пятницу Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили усилия по достижению мира и безопасности, а также торговлю и соцсеть Tiktok. Как отметил республиканец по итогам звонка, оба главы государства намерены "сделать всё возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным".
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