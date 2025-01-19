https://ria.ru/20250119/tramp-1994421967.html

Трамп может посетить Китай в первые сто дней у власти, пишут СМИ

Трамп может посетить Китай в первые сто дней у власти, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2025

Трамп может посетить Китай в первые сто дней у власти, пишут СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T01:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может посетить Китай в первые 100 дней нахождения у власти, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. "Как сказал один из людей, знакомых с обсуждениями, Трамп выражал интерес к поездке в Китай в свои первые 100 дней у власти. Переходная команда Трампа не ответила на просьбу о комментарии", - говорится в публикации. Газета отмечает, что поездка может быть продиктована стремлением республиканца укрепить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином, которые обострились между Вашингтоном и Пекином при президентстве Джо Байдена. При этом окончательного решения о поездке в начале второго срока пока еще не принято, уточняет издание. В рамках своего первого срока Трамп посещал Китай в 2017 году, после почти года нахождения на посту главы Белого дома. В пятницу Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили усилия по достижению мира и безопасности, а также торговлю и соцсеть Tiktok. Как отметил республиканец по итогам звонка, оба главы государства намерены "сделать всё возможное, чтобы сделать мир более мирным и безопасным".

https://ria.ru/20241212/tramp-1988719699.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, си цзиньпин, джо байден, tiktok