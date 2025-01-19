https://ria.ru/20250119/tigr-1994420886.html

Тигра, застреленного после нападения на рыбака в Приморье, пытались спасти

Тигра, застреленного после нападения на рыбака в Приморье, пытались спасти - РИА Новости, 19.01.2025

Тигра, застреленного после нападения на рыбака в Приморье, пытались спасти

Краснокнижного амурского тигра, которого отстрелили после нападения на рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, пытались спасти, но хищник не зашёл в... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T01:26:00+03:00

2025-01-19T01:26:00+03:00

2025-01-19T01:26:00+03:00

происшествия

дальнереченский район

россия

хабаровский край

сергей арамилев

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ВЛАДИВОСТОК, 19 янв – РИА Новости. Краснокнижного амурского тигра, которого отстрелили после нападения на рыбака в окрестностях села Зимники в Приморье, пытались спасти, но хищник не зашёл в ловушку и его нельзя было усыпить, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Ранее он рассказал РИА Новости, что тигра будут ловить с помощью ловушек, их расставили по пути возможного следования краснокнижного хищника. Эксперт также уточнял, что изучение следа тигра помогло специалистам определить, что на рыбака напала либо взрослая самка, либо молодой самец. Позже Арамилев сообщил РИА Новости, что тигр был убит при попытке напасть на инспектора охотнадзора. Подтвердилась предварительная версия, что краснокнижный хищник был травмирован до встречи с человеком, что и стало причиной нападения. "Тигра пытались спасти изначально, поэтому и установили на него ловушки. Потому что использовать снотворное можно только в том случае, когда животное зафиксировано в одном месте. Зверь должен попасть в ловушку, ведь надо подойти к тигру на несколько десятков метров, чтобы выстрелить из "шприцемета" снотворным. И ещё нужно время, чтобы снотворное подействовало: примерно 20-30 минут хищник будет вести себя так, как положено дикому животному. К сожалению, тигр в ловушку не пошёл, хотя с помощью тепловизора его видели рядом", - сказал Арамилев. Эксперт также уточнил, что зимой необходимо каждые несколько часов проверять все ловушки, потому что тигр не может находиться в мороз на одном месте. "Тигр может отморозить лапы, например, если долгое время будет в ловушке неподвижно. Поэтому их объезжают каждые несколько часов. В один из таких объездов и случился инцидент, пришлось тигра отстрелить при угрозе жизни охотинспектору. Тигра пытались спасти, но с ранеными животными не всегда это удаётся сделать. Особенно с теми животными, которые вступили в непосредственный конфликт именно с человеком", - отметил собеседник агентства. По информации минприроды региона, сотрудники Приморского охотнадзора отстрелили конфликтного тигра в Дальнереченском районе, зверь "представлял угрозу для безопасности местных жителей и принимавших участие в операции по его поимке". Во вторник минприроды Приморья сообщило о проверке охотнадзором информации о гибели жителя села Зимники Дальнереченского района в результате нападения тигра в окрестностях населенного пункта. По информации местных жителей, тигр напал на рыбачившего на реке мужчину, убил его и охранял как добычу. На место прибыли сотрудники полиции и охотнадзора. Позже охотнадзор подтвердил причастность тигра к гибели рыбака. Центр "Амурский тигр" сообщал, что краснокнижный хищник может быть ранен или болен. Власти попросили местных жителей не выходить из дома в темное время суток. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250116/tigr-1993945067.html

https://ria.ru/20250113/tigrenok-1993400303.html

https://ria.ru/20241219/tigr-1990039085.html

дальнереченский район

россия

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, дальнереченский район, россия, хабаровский край, сергей арамилев