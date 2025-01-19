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Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/rogov-1994483640.html
Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР
Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025
Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР
Бои в селе Котлино к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР перекинулись на территорию шахты №2, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:09:00+03:00
2025-01-19T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
красноармейск
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Бои в селе Котлино к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР перекинулись на территорию шахты №2, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что ВС РФ вошли в Котлино, за его освобождение начались бои. Через Котлино проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью Украины. "Наши войска продолжают бои за освобождение Котлино, расширяя зону своего контроля. Бои уже перекинулись на территорию шахту № 2, где наши войска закрепились и выбивают противника из шахты", - сказал Рогов. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250118/pokrovsk-1981175698.html
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россия, донецкая народная республика, красноармейск, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР

Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино к юго-западу от Красноармейска

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Бои в селе Котлино к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР перекинулись на территорию шахты №2, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее он сообщал, что ВС РФ вошли в Котлино, за его освобождение начались бои. Через Котлино проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью Украины.
Улица в Покровске - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Покровск: что это за город, и в чем его значение для СВО
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"Наши войска продолжают бои за освобождение Котлино, расширяя зону своего контроля. Бои уже перекинулись на территорию шахту № 2, где наши войска закрепились и выбивают противника из шахты", - сказал Рогов.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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