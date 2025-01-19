https://ria.ru/20250119/rogov-1994483640.html
Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР
Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025
Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР
Бои в селе Котлино к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР перекинулись на территорию шахты №2, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T16:09:00+03:00
2025-01-19T16:09:00+03:00
2025-01-19T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
красноармейск
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647613_0:124:3202:1925_1920x0_80_0_0_ff17cc3d3f21c987969a52444750c5f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Бои в селе Котлино к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР перекинулись на территорию шахты №2, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что ВС РФ вошли в Котлино, за его освобождение начались бои. Через Котлино проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью Украины. "Наши войска продолжают бои за освобождение Котлино, расширяя зону своего контроля. Бои уже перекинулись на территорию шахту № 2, где наши войска закрепились и выбивают противника из шахты", - сказал Рогов. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250118/pokrovsk-1981175698.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992647613_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_f624a6356723647aa7b05310bea01a4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, красноармейск, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР
Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино к юго-западу от Красноармейска