https://ria.ru/20250119/rogov-1994483640.html

Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР

Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025

Рогов сообщил о начале боев за шахту в Котлино в ДНР

Бои в селе Котлино к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР перекинулись на территорию шахты №2, заявил РИА Новости председатель... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T16:09:00+03:00

2025-01-19T16:09:00+03:00

2025-01-19T16:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

красноармейск

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 янв - РИА Новости. Бои в селе Котлино к юго-западу от Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР перекинулись на территорию шахты №2, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее он сообщал, что ВС РФ вошли в Котлино, за его освобождение начались бои. Через Котлино проходит автомобильная и железная дорога, которая соединяет Красноармейск с Днепропетровской областью Украины. "Наши войска продолжают бои за освобождение Котлино, расширяя зону своего контроля. Бои уже перекинулись на территорию шахту № 2, где наши войска закрепились и выбивают противника из шахты", - сказал Рогов. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20250118/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

красноармейск

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россия, донецкая народная республика, красноармейск, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф