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Санду назвала условие финансовой помощи Приднестровью - РИА Новости, 19.01.2025
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18:17 19.01.2025 (обновлено: 19:22 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/pridnestrove-1994499294.html
Санду назвала условие финансовой помощи Приднестровью
Санду назвала условие финансовой помощи Приднестровью - РИА Новости, 19.01.2025
Санду назвала условие финансовой помощи Приднестровью
Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных, заявила в воскресенье президент Молдавии Майя РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T18:17:00+03:00
2025-01-19T19:22:00+03:00
в мире
кишинев
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КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных, заявила в воскресенье президент Молдавии Майя Санду в интервью молдавскому блогеру Натану Гарштя. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. "Мы готовы при поддержке наших зарубежных партнеров, доноров оказать финансовую помощь левому берегу (Приднестровье. — Прим. ред.), но это может произойти, когда российская армия уйдет с левого берега Днестра, а миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС", — сказала Санду. Президент также отметила важность международной поддержки в реализации подобных шагов, указав на сложность текущей ситуации и необходимость решения вопросов, связанных с безопасностью и гуманитарной помощью для жителей региона. Санду также выразила сожаление, что Тирасполь отказывается принять от Кишинева гуманитарную помощь на фоне энергетического кризиса. В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны России Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана. Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20241230/sandu-1992068313.html
https://ria.ru/20250117/gaz-1994223568.html
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в мире, кишинев, молдавия, украина, майя санду, сергей шойгу, газпром, оон, евросоюз
В мире, Кишинев, Молдавия, Украина, Майя Санду, Сергей Шойгу, Газпром, ООН, Евросоюз
Санду назвала условие финансовой помощи Приднестровью

Санду: Кишинев готов помочь Приднестровью после вывода российских военных

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 янв — РИА Новости. Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных, заявила в воскресенье президент Молдавии Майя Санду в интервью молдавскому блогеру Натану Гарштя.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
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"Мы готовы при поддержке наших зарубежных партнеров, доноров оказать финансовую помощь левому берегу (Приднестровье. — Прим. ред.), но это может произойти, когда российская армия уйдет с левого берега Днестра, а миссия миротворцев будет заменена на гражданскую миссию под эгидой ООН или ЕС", — сказала Санду.
Президент также отметила важность международной поддержки в реализации подобных шагов, указав на сложность текущей ситуации и необходимость решения вопросов, связанных с безопасностью и гуманитарной помощью для жителей региона.
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Санду также выразила сожаление, что Тирасполь отказывается принять от Кишинева гуманитарную помощь на фоне энергетического кризиса.
В Приднестровье находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе. С инициативой о вывозе или ликвидации боеприпасов со складов в Приднестровье во время визита в Молдавию в 2019 году выступил министр обороны России Сергей Шойгу, однако стороны так и не приступили к разработке совместного плана.
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Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Службу миротворцы несут на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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Санду завела Молдавию в энергетический тупик, заявил Пушков
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В миреКишиневМолдавияУкраинаМайя СандуСергей ШойгуГазпромООНЕвросоюз
 
 
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