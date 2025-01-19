https://ria.ru/20250119/pozhary-1994436187.html

Жительница Калифорнии рассказала, как соседи спасли ее дом от огня

Жительница Калифорнии рассказала, как соседи спасли ее дом от огня - РИА Новости, 19.01.2025

Жительница Калифорнии рассказала, как соседи спасли ее дом от огня

Шэрил, жительница населенного пункта Алтадина в охваченном пожарами округе Лос-Анджелес, рассказала РИА Новости, что ее дом помогли спасти от огня соседи: люди... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T08:32:00+03:00

2025-01-19T08:32:00+03:00

2025-01-19T08:32:00+03:00

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ЛОС-АНДЖЕЛЕС (штат Калифорния, США), 19 янв — РИА Новости, Алексей Алексеев. Шэрил, жительница населенного пункта Алтадина в охваченном пожарами округе Лос-Анджелес, рассказала РИА Новости, что ее дом помогли спасти от огня соседи: люди взбирались на крыши и поливали водой свои и соседние здания, на которые падали летящие искры. По словам женщины, она вместе с супругом заранее эвакуировалась из опасного района, переждав пик пожаров в гостинице. Дом Шэрил, как и стоящие по соседству строения, уцелел, но вот соседний блок огонь не пощадил – там есть даже погибшие. Местная жительница отметила, что спасти ее дом помогли соседи, которые, взобравшись на крышу своего дома, поливали из шланга все вокруг, в том числе и ее жилище. "У нас было несколько друзей, которые были на крыше, на крыше заднего двора, и все поливали, наш сосед был на своей крыше и тоже все поливал. Мы могли потерять наш дом", – рассказала Шэрил. Именно действия соседей помогли спасти ее дом, добавила женщина. Огонь, подчеркнула она, быстро перекидывался с одного здания на другое. Искры также летели со всех сторон, воспламеняя постройки. При этом собеседница агентства отметила, что вода у местных жителей была. Пожарные же, как писали многие СМИ и рассказывали РИА Новости очевидцы событий, в некоторых случаях сталкивались с "пересохшими" гидрантами. Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тысяч гектаров. По меньшей мере 27 человек погибли, а более 12,3 тысячи строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

https://ria.ru/20250112/amerika-1993290702.html

https://ria.ru/20250115/pozhary-1993778661.html

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Ольга Фомченкова

в мире, лос-анджелес, лесные пожары в калифорнии в 2025 году, сша