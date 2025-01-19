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В Дагестане загорелось здание сельской администрации
В Дагестане загорелось здание сельской администрации - РИА Новости, 19.01.2025
В Дагестане загорелось здание сельской администрации
Пожар произошел в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, сообщили в пресс-службе головного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:36:00+03:00
2025-01-19T20:36:00+03:00
2025-01-19T20:44:00+03:00
россия
республика дагестан
унцукульский район
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, сообщили в пресс-службе головного управления МЧС России по республике. "Поступило сообщение о пожаре в здании администрации села Унцукуль. Пожарные подразделения на месте. Информация уточняется", – говорится в сообщении. Позже в ведомстве уточнили, что наблюдается открытое горение в двухэтажном здании, огонь распространился на кровлю. Площадь пожара – 450 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.Унцукуль – административный центр Унцукульского района.
https://ria.ru/20250108/dagestan-1992839292.html
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россия, республика дагестан, унцукульский район, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Республика Дагестан, Унцукульский район, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане загорелось здание сельской администрации
МЧС: в дагестанском селе Унцукуль загорелось здание администрации