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В Дагестане загорелось здание сельской администрации - РИА Новости, 19.01.2025
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20:36 19.01.2025 (обновлено: 20:44 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/pozhar-1994515396.html
В Дагестане загорелось здание сельской администрации
В Дагестане загорелось здание сельской администрации - РИА Новости, 19.01.2025
В Дагестане загорелось здание сельской администрации
Пожар произошел в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, сообщили в пресс-службе головного управления МЧС России по республике. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:36:00+03:00
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россия
республика дагестан
унцукульский район
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, сообщили в пресс-службе головного управления МЧС России по республике. "Поступило сообщение о пожаре в здании администрации села Унцукуль. Пожарные подразделения на месте. Информация уточняется", – говорится в сообщении. Позже в ведомстве уточнили, что наблюдается открытое горение в двухэтажном здании, огонь распространился на кровлю. Площадь пожара – 450 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.Унцукуль – административный центр Унцукульского района.
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россия, республика дагестан, унцукульский район, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Республика Дагестан, Унцукульский район, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане загорелось здание сельской администрации

МЧС: в дагестанском селе Унцукуль загорелось здание администрации

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС РФ
Сотрудник спасательной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник спасательной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 19 янв - РИА Новости. Пожар произошел в здании администрации села Унцукуль в Дагестане, сообщили в пресс-службе головного управления МЧС России по республике.
"Поступило сообщение о пожаре в здании администрации села Унцукуль. Пожарные подразделения на месте. Информация уточняется", – говорится в сообщении.
Позже в ведомстве уточнили, что наблюдается открытое горение в двухэтажном здании, огонь распространился на кровлю. Площадь пожара – 450 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет.
Унцукуль – административный центр Унцукульского района.
Последствия пожара на птицефабрике в селе Ботаюрт Хасавюртовского района в Дагестане. 8 января 2025 - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Власти Дагестана оценили ущерб от пожара на птицефабрике
8 января, 18:40
 
РоссияРеспублика ДагестанУнцукульский районПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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