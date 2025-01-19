https://ria.ru/20250119/pozhar-1994453602.html
В Петербурге локализовали пожар в жилом доме
В Петербурге локализовали пожар в жилом доме - РИА Новости, 19.01.2025
В Петербурге локализовали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, где горела кровля на площади 70 квадратных метров, локализован, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T11:15:00+03:00
2025-01-19T11:15:00+03:00
2025-01-19T11:15:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Пожар в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, где горела кровля на площади 70 квадратных метров, локализован, сообщает городское ГУМЧС. Ранее ведомство сообщило, что пожар произошел в доме №16 на 5-й Советской улице. В пятиэтажном жилом здании происходило горение кровли на площади 70 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек. На месте пожара обнаружен погибший мужчина. "В 09.45 пожар локализован", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека.
https://ria.ru/20250107/pozhar-1992757875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге локализовали пожар в жилом доме
В центре Петербурга локализовали пожар на кровле пятиэтажного жилого дома