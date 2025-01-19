https://ria.ru/20250119/plennyy-1994505633.html

Пленный рассказал о бессмысленности контрнаступления ВСУ в ДНР

Пленный рассказал о бессмысленности контрнаступления ВСУ в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025

Пленный рассказал о бессмысленности контрнаступления ВСУ в ДНР

ВСУ не имеют возможностей для контрнаступления в ДНР, такая операция бессмысленна, рассказал РИА Новости украинский военнопленный. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T19:08:00+03:00

2025-01-19T19:08:00+03:00

2025-01-19T19:08:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987030684_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_7915ee68104dfb09357e3729f203a008.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВСУ не имеют возможностей для контрнаступления в ДНР, такая операция бессмысленна, рассказал РИА Новости украинский военнопленный. "Ну так я думаю, что вряд ли такое получится контрнаступление какое-то. С нашим вооружением там ничего не получится. Я не видел, чтобы было бы чем бы наступать, мне кажется, что это бессмысленно и уму непостижимо", - сказал пленный. Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты ДНР, приближаясь к границе российского региона и Днепропетровской области Украины . Одним из крупных населенных пунктов, освобождённых армией России, стал город Курахово.

https://ria.ru/20250119/plennyj-1994428629.html

донецкая народная республика

россия

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины