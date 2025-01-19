https://ria.ru/20250119/plennyy-1994505633.html
Пленный рассказал о бессмысленности контрнаступления ВСУ в ДНР
Пленный рассказал о бессмысленности контрнаступления ВСУ в ДНР - РИА Новости, 19.01.2025
Пленный рассказал о бессмысленности контрнаступления ВСУ в ДНР
ВСУ не имеют возможностей для контрнаступления в ДНР, такая операция бессмысленна, рассказал РИА Новости украинский военнопленный. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T19:08:00+03:00
2025-01-19T19:08:00+03:00
2025-01-19T19:08:00+03:00
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. ВСУ не имеют возможностей для контрнаступления в ДНР, такая операция бессмысленна, рассказал РИА Новости украинский военнопленный. "Ну так я думаю, что вряд ли такое получится контрнаступление какое-то. С нашим вооружением там ничего не получится. Я не видел, чтобы было бы чем бы наступать, мне кажется, что это бессмысленно и уму непостижимо", - сказал пленный. Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ продолжают освобождать населенные пункты ДНР, приближаясь к границе российского региона и Днепропетровской области Украины . Одним из крупных населенных пунктов, освобождённых армией России, стал город Курахово.
https://ria.ru/20250119/plennyj-1994428629.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал о бессмысленности контрнаступления ВСУ в ДНР
Пленный заявил, что ВСУ не имеют возможностей для контрнаступления в ДНР