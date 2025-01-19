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В Петербурге задержали водителя, столкнувшегося с Mercedes - РИА Новости, 19.01.2025
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17:36 19.01.2025 (обновлено: 17:41 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/peterburg-1994495327.html
В Петербурге задержали водителя, столкнувшегося с Mercedes
В Петербурге задержали водителя, столкнувшегося с Mercedes - РИА Новости, 19.01.2025
В Петербурге задержали водителя, столкнувшегося с Mercedes
Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя автомобиля, накануне столкнувшегося с Mercedes, который упал в Обводный канал, в результате чего погибла... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T17:36:00+03:00
2025-01-19T17:41:00+03:00
происшествия
авто
россия
санкт-петербург
фонтанка (река)
ирина волк
skoda auto
mercedes
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя автомобиля, накануне столкнувшегося с Mercedes, который упал в Обводный канал, в результате чего погибла женщина-водитель и ее 14-летняя дочь, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее ведомство сообщало об аварии, которая произошла в субботу в 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала, когда Skoda столкнулась с Mercedes, который в результате перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал. В результате погибла 14-летняя девочка, тело которой извлекли из машины после ее подъёма, и ее 37-летняя мать-водитель, умершая в больнице, куда женщину доставили после аварии. Полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). "Водитель автомобиля "Skoda задержан на основании статьи 91 УПК РФ до избрания меры пресечения", - говорится в сообщении. В субботу утром в Петербурге в реку Фонтанку также упал внедорожник, госпитализированы трое, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
https://ria.ru/20250119/peterburg-1994461791.html
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россия
санкт-петербург
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происшествия, авто, россия, санкт-петербург, фонтанка (река), ирина волк, skoda auto, mercedes, skoda octavia
Происшествия, Авто, Россия, Санкт-Петербург, Фонтанка (река), Ирина Волк, Skoda Auto, Mercedes, Skoda Octavia
В Петербурге задержали водителя, столкнувшегося с Mercedes

В Петербурге задержан участник ДТП с падением Mercedes в канал

© Прокуратура Санкт-ПетербургаМомент падения автомобиля с набережной в Обводный канал в Санкт-Петербурге. Кадр видео
Момент падения автомобиля с набережной в Обводный канал в Санкт-Петербурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Прокуратура Санкт-Петербурга
Момент падения автомобиля с набережной в Обводный канал в Санкт-Петербурге. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя автомобиля, накануне столкнувшегося с Mercedes, который упал в Обводный канал, в результате чего погибла женщина-водитель и ее 14-летняя дочь, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее ведомство сообщало об аварии, которая произошла в субботу в 13.29 у дома №72 по набережной Обводного канала, когда Skoda столкнулась с Mercedes, который в результате перелетел поребрик, сбил решетку ограждения набережной и упал в Обводный канал. В результате погибла 14-летняя девочка, тело которой извлекли из машины после ее подъёма, и ее 37-летняя мать-водитель, умершая в больнице, куда женщину доставили после аварии.
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Вчера, 12:54
Полицейское следствие возбудило уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
"Водитель автомобиля "Skoda задержан на основании статьи 91 УПК РФ до избрания меры пресечения", - говорится в сообщении.
В субботу утром в Петербурге в реку Фонтанку также упал внедорожник, госпитализированы трое, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
На месте падения внедорожника Range Rover в Фонтанку в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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18 января, 13:43
 
ПроисшествияАвтоРоссияСанкт-ПетербургФонтанка (река)Ирина ВолкSkoda AutoMercedesSkoda Octavia
 
 
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