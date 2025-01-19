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В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма
В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма - РИА Новости, 19.01.2025
В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма
Полиция Санкт-Петербурга установила личности подростков, которые вели себя неподобающим образом у храма Спаса на Крови в историческом центре города, материалы... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:54:00+03:00
2025-01-19T12:54:00+03:00
2025-01-19T19:29:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга установила личности подростков, которые вели себя неподобающим образом у храма Спаса на Крови в историческом центре города, материалы проверки направлены в следственные органы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как информирует ведомство, правоохранители при мониторинге интернета обнаружили видео "с неподобающим поведением" троих подростков на фоне храма Спаса на Крови. "Полицейскими установлены личности участников видеоролика. Ими оказались двое жителей Петербурга 16 и 17 лет, и 13-летний житель города Москвы", — говорится в сообщении. Как отмечают в ГУ МВД, все трое были опрошены сотрудниками полиции. Материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения. Как следует из соответствующего видео, опубликованного в некоторых Telegram-каналах, его участники сняли штаны на фоне храма.
https://ria.ru/20241108/arest-1982695065.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма
Полиция установила личности подростков, снявших штаны у храма Спаса на Крови