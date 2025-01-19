Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма - РИА Новости, 19.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 19.01.2025 (обновлено: 19:29 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/peterburg-1994461791.html
В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма
В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма - РИА Новости, 19.01.2025
В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма
Полиция Санкт-Петербурга установила личности подростков, которые вели себя неподобающим образом у храма Спаса на Крови в историческом центре города, материалы... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T12:54:00+03:00
2025-01-19T19:29:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996640_0:0:3024:1701_1920x0_80_0_0_c567749a09d0ddd282a37c3073f05aff.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга установила личности подростков, которые вели себя неподобающим образом у храма Спаса на Крови в историческом центре города, материалы проверки направлены в следственные органы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Как информирует ведомство, правоохранители при мониторинге интернета обнаружили видео "с неподобающим поведением" троих подростков на фоне храма Спаса на Крови. "Полицейскими установлены личности участников видеоролика. Ими оказались двое жителей Петербурга 16 и 17 лет, и 13-летний житель города Москвы", — говорится в сообщении. Как отмечают в ГУ МВД, все трое были опрошены сотрудниками полиции. Материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения. Как следует из соответствующего видео, опубликованного в некоторых Telegram-каналах, его участники сняли штаны на фоне храма.
https://ria.ru/20241108/arest-1982695065.html
https://ria.ru/20240619/svechi-1954006714.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588996640_116:0:2845:2047_1920x0_80_0_0_a26c03dff5cb68cf088b19cd84497512.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге установили личности подростков, снявших штаны у храма

Полиция установила личности подростков, снявших штаны у храма Спаса на Крови

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСобор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Собор Воскресения Христова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга установила личности подростков, которые вели себя неподобающим образом у храма Спаса на Крови в историческом центре города, материалы проверки направлены в следственные органы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Как информирует ведомство, правоохранители при мониторинге интернета обнаружили видео "с неподобающим поведением" троих подростков на фоне храма Спаса на Крови.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Майкопский суд продлил арест террористу, планировавшему теракт в храме
8 ноября 2024, 15:45
"Полицейскими установлены личности участников видеоролика. Ими оказались двое жителей Петербурга 16 и 17 лет, и 13-летний житель города Москвы", — говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУ МВД, все трое были опрошены сотрудниками полиции. Материалы проверки направлены в следственные органы для рассмотрения и принятия процессуального решения.
Как следует из соответствующего видео, опубликованного в некоторых Telegram-каналах, его участники сняли штаны на фоне храма.
Гражданин Таджикистана затушил свечи в церкви с целью оскорбить чувства православных - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Муфтии осудили выходку мигранта, затушившего свечи в бутовском храме
19 июня 2024, 15:24
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала