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В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме - РИА Новости, 19.01.2025
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12:01 19.01.2025 (обновлено: 14:04 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/peterburg-1994456856.html
В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме
В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме - РИА Новости, 19.01.2025
В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме
Пожар в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, где горела кровля, ликвидировали, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 19.01.2025
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происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Пожар в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, где горела кровля, ликвидировали, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме №16 на 5-й Советской улице. В пятиэтажном жилом здании происходило горение кровли на площади 70 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина. В 09.45 пожар был локализован. "В 11.36 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме

В центре Петербурга ликвидировали пожар в жилом доме, где горела кровля

© Фото : Главное управление МЧС России по г. Санкт-ПетербургуМесто пожара в пятиэтажном доме в Санкт-Петербурге. 19 января 2025
Место пожара в пятиэтажном доме в Санкт-Петербурге. 19 января 2025 - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Место пожара в пятиэтажном доме в Санкт-Петербурге. 19 января 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Пожар в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, где горела кровля, ликвидировали, сообщает городское ГУМЧС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме №16 на 5-й Советской улице. В пятиэтажном жилом здании происходило горение кровли на площади 70 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина. В 09.45 пожар был локализован.
"В 11.36 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека.
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