https://ria.ru/20250119/peterburg-1994456856.html

В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме

В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме - РИА Новости, 19.01.2025

В Петербурге ликвидировали пожар в жилом доме

Пожар в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, где горела кровля, ликвидировали, сообщает городское ГУМЧС. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T12:01:00+03:00

2025-01-19T12:01:00+03:00

2025-01-19T14:04:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — РИА Новости. Пожар в жилом доме в центре Санкт-Петербурга, где горела кровля, ликвидировали, сообщает городское ГУМЧС. Ранее сообщалось, что пожар произошел в доме №16 на 5-й Советской улице. В пятиэтажном жилом здании происходило горение кровли на площади 70 квадратных метров. Из опасной зоны эвакуированы 15 человек. На месте пожара был обнаружен погибший мужчина. В 09.45 пожар был локализован. "В 11.36 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 8 единиц техники и 32 человека.

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия