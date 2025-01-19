https://ria.ru/20250119/more-1994423611.html

Эколог оценил перспективы курортного сезона на Черном море

Эколог оценил перспективы курортного сезона на Черном море - РИА Новости, 19.01.2025

Эколог оценил перспективы курортного сезона на Черном море

Летний курортный сезон на черноморском побережье России состоится, если удастся решить проблему с мазутом на дне моря, а также внутри затонувших танкеров и не... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T02:59:00+03:00

2025-01-19T02:59:00+03:00

2025-01-19T02:59:00+03:00

туризм

происшествия

россия

керченский пролив

тамань (станица)

российская академия наук

крушение двух танкеров в керченском проливе

туризм

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Летний курортный сезон на черноморском побережье России состоится, если удастся решить проблему с мазутом на дне моря, а также внутри затонувших танкеров и не допустить повторных выбросов нефтепродуктов на пляжи, заявил РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории экологии Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН Вячеслав Крыленко. Ранее в Минтрансе РФ заявили, что мазут с танкера "Волгонефть-239", который потерпел крушение в декабре 2024 года, откачают до конца января. "Я считаю, что курортный сезон еще не потерян, если сейчас удастся решить вопрос с тем мазутом, который остался в затонувших танкерах. Нужно закрыть то, что еще из них выходит. Главное, чтобы не оказалось, что на дне моря мазута гораздо больше, чем было на берегу, потому что всё еще идут шторма, и полностью обследовать дно пока не получилось", – сказал Крыленко. По его словам, если некоторая часть мазута с танкеров опустилась на дно, то с прогревом воды к началу лета нефтепродукты начнут подниматься на поверхность и снова попадать на берег. "Тогда это будет проблема – какой курорт, если там мазут будет плавать?", - добавил эксперт. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20241225/mazut-1991335698.html

https://ria.ru/20250116/anapa-1994055176.html

https://ria.ru/20250115/gosduma-1993830758.html

россия

керченский пролив

тамань (станица)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, керченский пролив, тамань (станица), российская академия наук, крушение двух танкеров в керченском проливе, туризм