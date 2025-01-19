https://ria.ru/20250119/mazut-1994453170.html

МЧС рассказало об очистке от мазута места крушения танкера "Волгонефть-239"

МЧС рассказало об очистке от мазута места крушения танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 19.01.2025

МЧС рассказало об очистке от мазута места крушения танкера "Волгонефть-239"

Более 2 тысяч тонн мазута, откачанного с кормы танкера "Волгонефть-239", вывезено за неделю, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T11:11:00+03:00

2025-01-19T11:11:00+03:00

2025-01-19T11:11:00+03:00

россия

севастополь

анапа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 2 тысяч тонн мазута, откачанного с кормы танкера "Волгонефть-239", вывезено за неделю, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Откачиваются и вывозятся нефтепродукты с кормы танкера "Волгонефть-239". За неделю вывезены более 2000 тонн мазута. Для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы ж/д составы для отправки на утилизацию. Мероприятия планируется завершить до конца января", - говорится в сообщении ведомства. Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю собраны и вывезены около семи тонн загрязненного песка и грунта. В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собраны более 16 тонн мазута, использованы 925 килограммов сорбента. У кормы "Волгонефть-239" собраны почти 14,5 тонны отходов, использованы более 1,8 тонны сорбента. "К корме танкера построена подъездная техническая дорога. Для этого специалисты отсыпали и выровняли более полукилометра пути. Укрепляется внешний обвалочный контур для защиты от штормов. Анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов танкера "Волгонефть-239" и танкера "Волгонефть-212". На прошедшей неделе к обследованию привлекались более 40 специалистов МЧС России и десяти единиц техники. От мазута очищено более 280 километров", - отмечается в сообщении. Кроме того, в Краснодарском крае обследуют 220 километров. При очистке берега особое внимание уделяется просеиванию и сбору загрязненного песка на пляжах. За неделю вывезены свыше 7 тысяч тонн отходов. В Крыму обследуют около 525 километров берега от Керчи до села Портовое. Очищено 181,2 километра берега. За неделю собраны более 60 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены более 158 тонн. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. За неделю собраны более 21 тонны загрязненного песка и грунта, вывезены порядка 40 тонн. "К ликвидации последствий ЧС привлечены более 4400 человек и порядка 740 единиц техники", - добавило ведомство.

https://ria.ru/20250115/tanker-1993827643.html

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, севастополь, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия