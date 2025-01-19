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МЧС рассказало об очистке от мазута места крушения танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 19.01.2025
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11:11 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/mazut-1994453170.html
МЧС рассказало об очистке от мазута места крушения танкера "Волгонефть-239"
МЧС рассказало об очистке от мазута места крушения танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 19.01.2025
МЧС рассказало об очистке от мазута места крушения танкера "Волгонефть-239"
Более 2 тысяч тонн мазута, откачанного с кормы танкера "Волгонефть-239", вывезено за неделю, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T11:11:00+03:00
2025-01-19T11:11:00+03:00
россия
севастополь
анапа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 2 тысяч тонн мазута, откачанного с кормы танкера "Волгонефть-239", вывезено за неделю, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Откачиваются и вывозятся нефтепродукты с кормы танкера "Волгонефть-239". За неделю вывезены более 2000 тонн мазута. Для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы ж/д составы для отправки на утилизацию. Мероприятия планируется завершить до конца января", - говорится в сообщении ведомства. Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю собраны и вывезены около семи тонн загрязненного песка и грунта. В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собраны более 16 тонн мазута, использованы 925 килограммов сорбента. У кормы "Волгонефть-239" собраны почти 14,5 тонны отходов, использованы более 1,8 тонны сорбента. "К корме танкера построена подъездная техническая дорога. Для этого специалисты отсыпали и выровняли более полукилометра пути. Укрепляется внешний обвалочный контур для защиты от штормов. Анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов танкера "Волгонефть-239" и танкера "Волгонефть-212". На прошедшей неделе к обследованию привлекались более 40 специалистов МЧС России и десяти единиц техники. От мазута очищено более 280 километров", - отмечается в сообщении. Кроме того, в Краснодарском крае обследуют 220 километров. При очистке берега особое внимание уделяется просеиванию и сбору загрязненного песка на пляжах. За неделю вывезены свыше 7 тысяч тонн отходов. В Крыму обследуют около 525 километров берега от Керчи до села Портовое. Очищено 181,2 километра берега. За неделю собраны более 60 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены более 158 тонн. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. За неделю собраны более 21 тонны загрязненного песка и грунта, вывезены порядка 40 тонн. "К ликвидации последствий ЧС привлечены более 4400 человек и порядка 740 единиц техники", - добавило ведомство.
https://ria.ru/20250115/tanker-1993827643.html
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россия, севастополь, анапа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Россия, Севастополь, Анапа, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
МЧС рассказало об очистке от мазута места крушения танкера "Волгонефть-239"

Более 2 тысяч тонн откачанного с кормы "Волгонефть-239" мазута вывезли за неделю

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский крайТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Более 2 тысяч тонн мазута, откачанного с кормы танкера "Волгонефть-239", вывезено за неделю, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
"Откачиваются и вывозятся нефтепродукты с кормы танкера "Волгонефть-239". За неделю вывезены более 2000 тонн мазута. Для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы ж/д составы для отправки на утилизацию. Мероприятия планируется завершить до конца января", - говорится в сообщении ведомства.
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Мазут с танкера "Волгонефть-239" откачают до конца января
15 января, 13:09
Ведомство уточняет, что за прошедшую неделю собраны и вывезены около семи тонн загрязненного песка и грунта. В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя, собраны более 16 тонн мазута, использованы 925 килограммов сорбента. У кормы "Волгонефть-239" собраны почти 14,5 тонны отходов, использованы более 1,8 тонны сорбента.
«
"К корме танкера построена подъездная техническая дорога. Для этого специалисты отсыпали и выровняли более полукилометра пути. Укрепляется внешний обвалочный контур для защиты от штормов. Анализируются сценарии подъема затонувших фрагментов танкера "Волгонефть-239" и танкера "Волгонефть-212". На прошедшей неделе к обследованию привлекались более 40 специалистов МЧС России и десяти единиц техники. От мазута очищено более 280 километров", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в Краснодарском крае обследуют 220 километров. При очистке берега особое внимание уделяется просеиванию и сбору загрязненного песка на пляжах. За неделю вывезены свыше 7 тысяч тонн отходов. В Крыму обследуют около 525 километров берега от Керчи до села Портовое. Очищено 181,2 километра берега. За неделю собраны более 60 тонн загрязненного песка и грунта, вывезены более 158 тонн. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. За неделю собраны более 21 тонны загрязненного песка и грунта, вывезены порядка 40 тонн.
"К ликвидации последствий ЧС привлечены более 4400 человек и порядка 740 единиц техники", - добавило ведомство.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
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5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
РоссияСевастопольАнапаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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