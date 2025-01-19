https://ria.ru/20250119/lenoblast-1994496354.html

Под Петербургом задержали пытавшихся выбить зарплату у экс-начальника

Под Петербургом задержали пытавшихся выбить зарплату у экс-начальника - РИА Новости, 19.01.2025

Под Петербургом задержали пытавшихся выбить зарплату у экс-начальника

Полиция задержала четверых человек, которые пытались "выбить" зарплату у бывшего начальника, угрожая травматическим пистолетом его пожилой матери в... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T17:47:00+03:00

2025-01-19T17:47:00+03:00

2025-01-19T17:51:00+03:00

происшествия

ленинградская область

россия

ломоносовский район

гибдд мвд рф

mercedes

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв - РИА Новости. Полиция задержала четверых человек, которые пытались "выбить" зарплату у бывшего начальника, угрожая травматическим пистолетом его пожилой матери в Ленинградской области, женщина попала в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение о стрельбе у дома №17 на Девятом Лисьем проезде в деревне Кипень. "На месте происшествия было установлено, что четверо на Mercedes приехали к дому 85-летней матери звонившего в полицию и угрожали ей пистолетом, после чего скрылись... Предварительно установлено, что причиной инцидента послужил конфликт задержанных с бывшим работодателем, оставившим их без зарплаты. Предварительно, "выбить" свои деньги работники решили через угрозу его матери", – рассказали в полиции. Mercedes вскоре остановили сотрудники ГАИ в районе дома №9 на Ропшинском шоссе. Четверо граждан России в возрасте 24-44 лет задержаны, травматический пистолет изъят. Как уточняют в ГУ МВД, пожилой женщине после угроз понадобилась медпомощь, она госпитализирована. Правоохранители проверяют информацию о том, что пострадавшую ударили по голове рукояткой травматического пистолета. По факту инцидента проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20250119/peterburg-1994461791.html

https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html

https://ria.ru/20250119/peterburg-1994495327.html

ленинградская область

россия

ломоносовский район

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происшествия, ленинградская область, россия, ломоносовский район, гибдд мвд рф, mercedes