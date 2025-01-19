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Военный священник группировки "Днепр" рассказал о чудесах после крещения - РИА Новости, 19.01.2025
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20:11 19.01.2025 (обновлено: 21:24 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994512067.html
Военный священник группировки "Днепр" рассказал о чудесах после крещения
Военный священник группировки "Днепр" рассказал о чудесах после крещения - РИА Новости, 19.01.2025
Военный священник группировки "Днепр" рассказал о чудесах после крещения
Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и рассказал РИА Новости о... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T20:11:00+03:00
2025-01-19T21:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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СКАДОВСК, 19 янв — РИА Новости. Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и рассказал РИА Новости о чудесных спасениях бойцов после таинства крещения. "Был случай: человек у меня крестился в прошлом году. И потом присылает мне СМС-сообщение, что горел в танке и успел спастись. И понял, что Господь, говорит, почувствовал, что вот рука Божья его вытянула из этого танка. И он решил мне написать, поблагодарить за то, что он все-таки принял таинство крещения", — сказал собеседник агентства. Он также поделился историей о чудесном спасении верующего военнослужащего, который поместил в шлем икону. "Часто мы раздаем бойцам иконочки такие вот — мягкие, ламинированные. И вот он маленькую иконочку вставил себе в каску, внутрь. И когда попал под обстрел, разрывались кассеты, то осколок прилетел ему прямо по каске. Ударил в каску и отлетел. И даже на каске только такой вот "чирк" остался, а он — без единой царапины", — вспоминает священник. По его словам, многие военные решают креститься в зоне боевых действий."В блиндажных храмах мы уже несколько раз крестили, но если до блиндажного храма далеко, то была такая практика: мы даже ребят крестили прямо в лесу. Когда человек находится на передовой, он по-другому начинает смотреть на жизнь, по-другому осмысляет все происходящее. И часто приходит к тому, что он не крещен, и осознанно — подчеркиваю слово: осознанно — он просит покрестить и к этому подходит очень серьезно", — объяснил иерей Сергий.В Русской православной церкви 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994464952.html
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Богослужение на каховском направлении фронта
Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко провёл праздничное богослужение на каховском направлении фронта и рассказал РИА Новости о чудесных спасениях бойцов после таинства крещения
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вооруженные силы рф, религиозные праздники, россия, иисус христос, русская православная церковь
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Религиозные праздники, Россия, Иисус Христос, Русская православная церковь
Военный священник группировки "Днепр" рассказал о чудесах после крещения

Священник бойцов "Днепра" Мищенко рассказал о чудесных спасениях после крещения

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СКАДОВСК, 19 янв — РИА Новости. Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и рассказал РИА Новости о чудесных спасениях бойцов после таинства крещения.
"Был случай: человек у меня крестился в прошлом году. И потом присылает мне СМС-сообщение, что горел в танке и успел спастись. И понял, что Господь, говорит, почувствовал, что вот рука Божья его вытянула из этого танка. И он решил мне написать, поблагодарить за то, что он все-таки принял таинство крещения", — сказал собеседник агентства.
Крещенские купания среди бойцов 8-й армии группировки ВС РФ Юг - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Крещенские купания для бойцов "Юга" прошли в зоне СВО
Вчера, 13:36
Он также поделился историей о чудесном спасении верующего военнослужащего, который поместил в шлем икону.
"Часто мы раздаем бойцам иконочки такие вот — мягкие, ламинированные. И вот он маленькую иконочку вставил себе в каску, внутрь. И когда попал под обстрел, разрывались кассеты, то осколок прилетел ему прямо по каске. Ударил в каску и отлетел. И даже на каске только такой вот "чирк" остался, а он — без единой царапины", — вспоминает священник.
Празднование Крещения в России
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 10
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.

Священнослужитель освящает воду во время празднования Крещения на территории Новый Херсонес в Севастополе

В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.

© РИА Новости / Макс Ветров
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.

Верующий во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на источнике Святой ключ в Искитимском районе Новосибирской области

Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.

Верующая во время крещенских купаний в храме апостола Андрея Первозванного в станице Новотитаровской Краснодарского края

Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 10
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Вода эта называется Агиасмой или крещенской. После ее раздают верующим, чтобы пить понемногу в течение года. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.

Верующая во время крещенских купаний на территории Новый Херсонес в Севастополе

Вода эта называется Агиасмой или крещенской. После ее раздают верующим, чтобы пить понемногу в течение года. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.

© РИА Новости / Макс Ветров
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В 2025, как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России организовали специальные места — крещенские купели.

Верующие во время крещенских купаний на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

В 2025, как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России организовали специальные места — крещенские купели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Каждая прорубь и купель оснащена специальным спасательным оборудованием и техникой, пунктами обогрева и питания. За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.

Крещенские купания в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области

Каждая прорубь и купель оснащена специальным спасательным оборудованием и техникой, пунктами обогрева и питания. За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Военнослужащие могут принять участие в праздновании в Главном храме Вооруженных Сил России в Московской области.

Верующие на богослужении в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области

Военнослужащие могут принять участие в праздновании в Главном храме Вооруженных Сил России в Московской области.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 10
© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанк

Места для купания оборудовали и в зоне проведения специальной военной операции.

Священнослужитель во время крещенских купаний на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Места для купания оборудовали и в зоне проведения специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Мирный
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9 из 10
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Ветеран СВО, получивший тяжелое ранение в боях под Авдеевкой, принимает участие крещенских купаниях на берегу Енисея возле Свято-Никольского храма-памятника в Красноярске.

Ветеран СВО, получивший тяжёлое ранение в боях под Авдеевкой, принимает участие крещенских купаниях на берегу Енисея возле Свято-Никольского храма-памятника в Красноярске

Ветеран СВО, получивший тяжелое ранение в боях под Авдеевкой, принимает участие крещенских купаниях на берегу Енисея возле Свято-Никольского храма-памятника в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
1 из 10

В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
2 из 10

Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
3 из 10

Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 10

Вода эта называется Агиасмой или крещенской. После ее раздают верующим, чтобы пить понемногу в течение года. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
5 из 10

В 2025, как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России организовали специальные места — крещенские купели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
6 из 10

Каждая прорубь и купель оснащена специальным спасательным оборудованием и техникой, пунктами обогрева и питания. За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 10

Военнослужащие могут принять участие в праздновании в Главном храме Вооруженных Сил России в Московской области.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 10

Места для купания оборудовали и в зоне проведения специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Мирный
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9 из 10

Ветеран СВО, получивший тяжелое ранение в боях под Авдеевкой, принимает участие крещенских купаниях на берегу Енисея возле Свято-Никольского храма-памятника в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 10
По его словам, многие военные решают креститься в зоне боевых действий.
"В блиндажных храмах мы уже несколько раз крестили, но если до блиндажного храма далеко, то была такая практика: мы даже ребят крестили прямо в лесу. Когда человек находится на передовой, он по-другому начинает смотреть на жизнь, по-другому осмысляет все происходящее. И часто приходит к тому, что он не крещен, и осознанно — подчеркиваю слово: осознанно — он просит покрестить и к этому подходит очень серьезно", — объяснил иерей Сергий.
В Русской православной церкви 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.
Крещение - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Крещение Господне в 2025 году
Вчера, 14:17
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФРелигиозные праздникиРоссияИисус ХристосРусская православная церковь
 
 
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