Военный священник группировки "Днепр" рассказал о чудесах после крещения

СКАДОВСК, 19 янв — РИА Новости. Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и рассказал РИА Новости о чудесных спасениях бойцов после таинства крещения. "Был случай: человек у меня крестился в прошлом году. И потом присылает мне СМС-сообщение, что горел в танке и успел спастись. И понял, что Господь, говорит, почувствовал, что вот рука Божья его вытянула из этого танка. И он решил мне написать, поблагодарить за то, что он все-таки принял таинство крещения", — сказал собеседник агентства. Он также поделился историей о чудесном спасении верующего военнослужащего, который поместил в шлем икону. "Часто мы раздаем бойцам иконочки такие вот — мягкие, ламинированные. И вот он маленькую иконочку вставил себе в каску, внутрь. И когда попал под обстрел, разрывались кассеты, то осколок прилетел ему прямо по каске. Ударил в каску и отлетел. И даже на каске только такой вот "чирк" остался, а он — без единой царапины", — вспоминает священник. По его словам, многие военные решают креститься в зоне боевых действий."В блиндажных храмах мы уже несколько раз крестили, но если до блиндажного храма далеко, то была такая практика: мы даже ребят крестили прямо в лесу. Когда человек находится на передовой, он по-другому начинает смотреть на жизнь, по-другому осмысляет все происходящее. И часто приходит к тому, что он не крещен, и осознанно — подчеркиваю слово: осознанно — он просит покрестить и к этому подходит очень серьезно", — объяснил иерей Сергий.В Русской православной церкви 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.
Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко провёл праздничное богослужение на каховском направлении фронта и рассказал РИА Новости о чудесных спасениях бойцов после таинства крещения
СКАДОВСК, 19 янв — РИА Новости. Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и рассказал РИА Новости о чудесных спасениях бойцов после таинства крещения.
"Был случай: человек у меня крестился в прошлом году. И потом присылает мне СМС-сообщение, что горел в танке и успел спастись. И понял, что Господь, говорит, почувствовал, что вот рука Божья его вытянула из этого танка. И он решил мне написать, поблагодарить за то, что он все-таки принял таинство крещения", — сказал собеседник агентства.
Он также поделился историей о чудесном спасении верующего военнослужащего, который поместил в шлем икону.
"Часто мы раздаем бойцам иконочки такие вот — мягкие, ламинированные. И вот он маленькую иконочку вставил себе в каску, внутрь. И когда попал под обстрел, разрывались кассеты, то осколок прилетел ему прямо по каске. Ударил в каску и отлетел. И даже на каске только такой вот "чирк" остался, а он — без единой царапины", — вспоминает священник.
По его словам, многие военные решают креститься в зоне боевых действий.
"В блиндажных храмах мы уже несколько раз крестили, но если до блиндажного храма далеко, то была такая практика: мы даже ребят крестили прямо в лесу. Когда человек находится на передовой, он по-другому начинает смотреть на жизнь, по-другому осмысляет все происходящее. И часто приходит к тому, что он не крещен, и осознанно — подчеркиваю слово: осознанно — он просит покрестить и к этому подходит очень серьезно", — объяснил иерей Сергий.
В Русской православной церкви 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.
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