https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994512067.html

Военный священник группировки "Днепр" рассказал о чудесах после крещения

Военный священник группировки "Днепр" рассказал о чудесах после крещения - РИА Новости, 19.01.2025

Военный священник группировки "Днепр" рассказал о чудесах после крещения

Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и рассказал РИА Новости о... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T20:11:00+03:00

2025-01-19T20:11:00+03:00

2025-01-19T21:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

религиозные праздники

россия

иисус христос

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994518093_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_41d596572d0005e8849f48bde10d5e81.jpg

СКАДОВСК, 19 янв — РИА Новости. Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко провел праздничное богослужение на Каховском направлении фронта и рассказал РИА Новости о чудесных спасениях бойцов после таинства крещения. "Был случай: человек у меня крестился в прошлом году. И потом присылает мне СМС-сообщение, что горел в танке и успел спастись. И понял, что Господь, говорит, почувствовал, что вот рука Божья его вытянула из этого танка. И он решил мне написать, поблагодарить за то, что он все-таки принял таинство крещения", — сказал собеседник агентства. Он также поделился историей о чудесном спасении верующего военнослужащего, который поместил в шлем икону. "Часто мы раздаем бойцам иконочки такие вот — мягкие, ламинированные. И вот он маленькую иконочку вставил себе в каску, внутрь. И когда попал под обстрел, разрывались кассеты, то осколок прилетел ему прямо по каске. Ударил в каску и отлетел. И даже на каске только такой вот "чирк" остался, а он — без единой царапины", — вспоминает священник. По его словам, многие военные решают креститься в зоне боевых действий."В блиндажных храмах мы уже несколько раз крестили, но если до блиндажного храма далеко, то была такая практика: мы даже ребят крестили прямо в лесу. Когда человек находится на передовой, он по-другому начинает смотреть на жизнь, по-другому осмысляет все происходящее. И часто приходит к тому, что он не крещен, и осознанно — подчеркиваю слово: осознанно — он просит покрестить и к этому подходит очень серьезно", — объяснил иерей Сергий.В Русской православной церкви 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Верующие вспоминают о крещении Иисуса Христа, которое совершил Иоанн Предтеча (Креститель) в водах реки Иордан.

https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994464952.html

https://ria.ru/20250119/kreschenie-1922176486.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Богослужение на каховском направлении фронта Военный священник группировки войск "Днепр" иерей Сергий Мищенко провёл праздничное богослужение на каховском направлении фронта и рассказал РИА Новости о чудесных спасениях бойцов после таинства крещения 2025-01-19T20:11 true PT2M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, религиозные праздники, россия, иисус христос, русская православная церковь