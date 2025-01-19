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Празднование Крещения в России - РИА Новости, 19.01.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:03 19.01.2025 (обновлено: 19:33 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994447622.html
Празднование Крещения в России
Празднование Крещения в России - РИА Новости, 19.01.2025
Празднование Крещения в России
В России отмечают Крещение, которое традиционно сопровождается купаниями в проруби. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
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фото
россия
крещение господне
религия
общество
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фото, фото, россия, крещение господне, общество
Фото, Россия, Крещение Господне, Религия, Общество

Празднование Крещения в России

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В России отмечают Крещение, которое традиционно сопровождается купаниями в проруби. Кадры празднования — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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1 из 10
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.

Священнослужитель освящает воду во время празднования Крещения на территории Новый Херсонес в Севастополе

В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.

© РИА Новости / Макс Ветров
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2 из 10
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.

Верующий во время традиционного праздничного купания в Крещенский сочельник на источнике Святой ключ в Искитимском районе Новосибирской области

Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.

Верующая во время крещенских купаний в храме апостола Андрея Первозванного в станице Новотитаровской Краснодарского края

Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 10
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Вода эта называется Агиасмой или крещенской. После ее раздают верующим, чтобы пить понемногу в течение года. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.

Верующая во время крещенских купаний на территории Новый Херсонес в Севастополе

Вода эта называется Агиасмой или крещенской. После ее раздают верующим, чтобы пить понемногу в течение года. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.

© РИА Новости / Макс Ветров
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В 2025, как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России организовали специальные места — крещенские купели.

Верующие во время крещенских купаний на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

В 2025, как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России организовали специальные места — крещенские купели.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Каждая прорубь и купель оснащена специальным спасательным оборудованием и техникой, пунктами обогрева и питания. За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.

Крещенские купания в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области

Каждая прорубь и купель оснащена специальным спасательным оборудованием и техникой, пунктами обогрева и питания. За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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7 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Военнослужащие могут принять участие в праздновании в Главном храме Вооруженных Сил России в Московской области.

Верующие на богослужении в Главном храме Вооруженных Сил РФ в Московской области

Военнослужащие могут принять участие в праздновании в Главном храме Вооруженных Сил России в Московской области.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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8 из 10
© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанк

Места для купания оборудовали и в зоне проведения специальной военной операции.

Священнослужитель во время крещенских купаний на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции

Места для купания оборудовали и в зоне проведения специальной военной операции.

© РИА Новости / Сергей Мирный
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9 из 10
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Ветеран СВО, получивший тяжелое ранение в боях под Авдеевкой, принимает участие крещенских купаниях на берегу Енисея возле Свято-Никольского храма-памятника в Красноярске.

Ветеран СВО, получивший тяжёлое ранение в боях под Авдеевкой, принимает участие крещенских купаниях на берегу Енисея возле Свято-Никольского храма-памятника в Красноярске

Ветеран СВО, получивший тяжелое ранение в боях под Авдеевкой, принимает участие крещенских купаниях на берегу Енисея возле Свято-Никольского храма-памятника в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 10
 
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