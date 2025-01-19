Празднование Крещения в России

Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.
Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление.
В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.
В сочельник после литургии в храмах совершается великое освящение воды.
Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.
Это стало не только образом очищения от грехов, но и действительным освящением самой материи (естества) воды через погружение в нее Бога во плоти.
Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.
Широко распространился обычай трижды окунаться в прорубь.
Вода эта называется Агиасмой или крещенской. После ее раздают верующим, чтобы пить понемногу в течение года. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.
Вода эта называется Агиасмой или крещенской. После ее раздают верующим, чтобы пить понемногу в течение года. Православные верят, что она может исцелить от телесных и душевных недугов.
В 2025, как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России организовали специальные места — крещенские купели.
В 2025, как и в предыдущие годы, для проведения купаний в России организовали специальные места — крещенские купели.
Каждая прорубь и купель оснащена специальным спасательным оборудованием и техникой, пунктами обогрева и питания. За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.
Каждая прорубь и купель оснащена специальным спасательным оборудованием и техникой, пунктами обогрева и питания. За порядком и безопасностью следят сотрудники МЧС и полиции.
Военнослужащие могут принять участие в праздновании в Главном храме Вооруженных Сил России в Московской области.
Военнослужащие могут принять участие в праздновании в Главном храме Вооруженных Сил России в Московской области.
Места для купания оборудовали и в зоне проведения специальной военной операции.
Места для купания оборудовали и в зоне проведения специальной военной операции.
Ветеран СВО, получивший тяжелое ранение в боях под Авдеевкой, принимает участие крещенских купаниях на берегу Енисея возле Свято-Никольского храма-памятника в Красноярске.
Ветеран СВО, получивший тяжелое ранение в боях под Авдеевкой, принимает участие крещенских купаниях на берегу Енисея возле Свято-Никольского храма-памятника в Красноярске.