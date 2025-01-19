https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994419060.html

Празднование Крещения началось у Главного храма ВС России

Празднование Крещения началось у Главного храма ВС России - РИА Новости, 19.01.2025

Празднование Крещения началось у Главного храма ВС России

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня, начались у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке, сообщает Минобороны... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T00:33:00+03:00

2025-01-19T00:33:00+03:00

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религия

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кубинка

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александр солдатенков

крещение господне

религиозные праздники

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня, начались у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке, сообщает Минобороны России. "В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке начались торжественные мероприятия, посвященные празднованию Святого Богоявления - Крещения Господа бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Крещенский молебен возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, сослужили ему клирики собора и военное духовенство", - сказали в министерстве. После богослужения у Южных ворот храма состоялось освящение купелей (иордани). В праздничных мероприятиях принимают участие военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья. "Каждый желающий сможет окунуться в освященную купель, количество которых такое, что одновременно могут погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могут переодеться и согреться, а также выпить горячий чай", - добавили в Минобороны. Купели будут открыты до конца дня 19 января. Также в честь Крещения, одного из двенадцати главных христианских праздников, в 09.00 мск в Главном храме Вооруженных сил РФ состоится праздничная Божественная литургия, которую возглавит епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. По окончании литургии им будет совершено Великое освящение воды. Набрать освященную воду может каждый желающий.

https://ria.ru/20250119/rpts-1994418863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кубинка, москва, иисус христос, александр солдатенков, крещение господне, религиозные праздники, религия