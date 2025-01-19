Празднование Крещения началось у Главного храма ВС России
Празднование Крещения началось у Главного храма ВС России в подмосковной Кубинке
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке
Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня, начались у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке, сообщает Минобороны России.
"В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке начались торжественные мероприятия, посвященные празднованию Святого Богоявления - Крещения Господа бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Крещенский молебен возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, сослужили ему клирики собора и военное духовенство", - сказали в министерстве.
После богослужения у Южных ворот храма состоялось освящение купелей (иордани). В праздничных мероприятиях принимают участие военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья.
"Каждый желающий сможет окунуться в освященную купель, количество которых такое, что одновременно могут погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могут переодеться и согреться, а также выпить горячий чай", - добавили в Минобороны.
Купели будут открыты до конца дня 19 января. Также в честь Крещения, одного из двенадцати главных христианских праздников, в 09.00 мск в Главном храме Вооруженных сил РФ состоится праздничная Божественная литургия, которую возглавит епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
По окончании литургии им будет совершено Великое освящение воды. Набрать освященную воду может каждый желающий.
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