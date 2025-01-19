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Празднование Крещения началось у Главного храма ВС России - РИА Новости, 19.01.2025
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Религия
 
00:33 19.01.2025
https://ria.ru/20250119/kreschenie-1994419060.html
Празднование Крещения началось у Главного храма ВС России
Празднование Крещения началось у Главного храма ВС России - РИА Новости, 19.01.2025
Празднование Крещения началось у Главного храма ВС России
Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня, начались у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке, сообщает Минобороны... РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T00:33:00+03:00
2025-01-19T00:33:00+03:00
религия
россия
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иисус христос
александр солдатенков
крещение господне
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня, начались у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке, сообщает Минобороны России. "В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке начались торжественные мероприятия, посвященные празднованию Святого Богоявления - Крещения Господа бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Крещенский молебен возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, сослужили ему клирики собора и военное духовенство", - сказали в министерстве. После богослужения у Южных ворот храма состоялось освящение купелей (иордани). В праздничных мероприятиях принимают участие военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья. "Каждый желающий сможет окунуться в освященную купель, количество которых такое, что одновременно могут погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могут переодеться и согреться, а также выпить горячий чай", - добавили в Минобороны. Купели будут открыты до конца дня 19 января. Также в честь Крещения, одного из двенадцати главных христианских праздников, в 09.00 мск в Главном храме Вооруженных сил РФ состоится праздничная Божественная литургия, которую возглавит епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. По окончании литургии им будет совершено Великое освящение воды. Набрать освященную воду может каждый желающий.
https://ria.ru/20250119/rpts-1994418863.html
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россия, кубинка, москва, иисус христос, александр солдатенков, крещение господне, религиозные праздники, религия
Религия, Россия, Кубинка, Москва, Иисус Христос, Александр Солдатенков, Крещение Господне, Религиозные праздники, Религия
Празднование Крещения началось у Главного храма ВС России

Празднование Крещения началось у Главного храма ВС России в подмосковной Кубинке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвященнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке
Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Крещения Господня, начались у Главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковной Кубинке, сообщает Минобороны России.
"В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации в подмосковной Кубинке начались торжественные мероприятия, посвященные празднованию Святого Богоявления - Крещения Господа бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Крещенский молебен возглавил ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения Христова, протоиерей Александр Солдатенков, сослужили ему клирики собора и военное духовенство", - сказали в министерстве.
Священнослужитель совершает обряд освящения воды в праздник Крещения во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
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После богослужения у Южных ворот храма состоялось освящение купелей (иордани). В праздничных мероприятиях принимают участие военнослужащие Московского гарнизона, члены их семей, а также жители Москвы и Подмосковья.
"Каждый желающий сможет окунуться в освященную купель, количество которых такое, что одновременно могут погрузиться 14 человек. Возле купелей оборудованы специальные палатки, в которых окунающиеся могут переодеться и согреться, а также выпить горячий чай", - добавили в Минобороны.
Купели будут открыты до конца дня 19 января. Также в честь Крещения, одного из двенадцати главных христианских праздников, в 09.00 мск в Главном храме Вооруженных сил РФ состоится праздничная Божественная литургия, которую возглавит епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.
По окончании литургии им будет совершено Великое освящение воды. Набрать освященную воду может каждый желающий.
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РелигияРоссияКубинкаМоскваИисус ХристосАлександр СолдатенковКрещение ГосподнеРелигиозные праздникиРелигия
 
 
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