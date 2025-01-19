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В Китае открылся фестиваль "Сделано в России" - РИА Новости, 19.01.2025
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05:38 19.01.2025 (обновлено: 05:46 19.01.2025)
https://ria.ru/20250119/kitaj-1994428818.html
В Китае открылся фестиваль "Сделано в России"
В Китае открылся фестиваль "Сделано в России" - РИА Новости, 19.01.2025
В Китае открылся фестиваль "Сделано в России"
В Шеньяне состоялась торжественная церемония открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2025
2025-01-19T05:38:00+03:00
2025-01-19T05:46:00+03:00
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ШЭНЬЯН (Китай), 19 янв — РИА Новости. В Шеньяне состоялась торжественная церемония открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России", передает корреспондент РИА Новости.Мероприятие продлится в Шэньяне до 25 января, для посетителей оно открыты с 17 января.В церемонии открытия, прошедшей в торговом центре Shengjing Mall на главной пешеходной улице Шэньяна, приняли участие генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, а также политическое руководство провинции Ляонин, включая губернатора провинции Ли Лечэна. "Наш новый формат ярмарки призван ответить на вопрос, как ближе познакомить жителей Китайской Народной Республики с российскими традициями, ценностями, культурой и искусством под национальным брендом Сделано в России", — заявила Никишина, выступая с речью на церемонии.Он подчеркнула, что под брендом "Сделано в России" собраны те компании, которые демонстрируют исключительное качество и высокую ответственность. По словам гендрира РЭЦ, фестиваль-ярмарка стал ярким примером того, как можно продвигать российские товары на китайском рынке.Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в торговом центре Shengjing Mall в центре города. Жители Шэньяна могут познакомиться с продукцией более 120 российских производителей из 40 регионов, попробовать новинки в дегустационной зоне и приобрести понравившиеся товары напрямую у производителей. Для представителей бизнеса предусмотрена площадка для деловых переговоров. Фестиваль-ярмарка уже зарекомендовал себя как важная площадка для продвижения российской продукции в Китае. В 2024 году ярмарки прошли Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду.
https://ria.ru/20250109/kitay-1992877248.html
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шэньян, ляонин, китай, вероника никишина, инна святенко, совет федерации рф, в мире
Шэньян, Ляонин, Китай, Вероника Никишина, Инна Святенко, Совет Федерации РФ, В мире
В Китае открылся фестиваль "Сделано в России"

В Шэньяне прошло официальное открытие фестиваля-ярмарки "Сделано в России"

© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦФестиваль-ярмарка "Сделано в России" в китайском Шэньяне
Фестиваль-ярмарка Сделано в России в китайском Шэньяне - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой РЭЦ
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" в китайском Шэньяне. Архивное фото
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ШЭНЬЯН (Китай), 19 янв — РИА Новости. В Шеньяне состоялась торжественная церемония открытия фестиваля-ярмарки "Сделано в России", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие продлится в Шэньяне до 25 января, для посетителей оно открыты с 17 января.
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В церемонии открытия, прошедшей в торговом центре Shengjing Mall на главной пешеходной улице Шэньяна, приняли участие генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко, а также политическое руководство провинции Ляонин, включая губернатора провинции Ли Лечэна.
"Наш новый формат ярмарки призван ответить на вопрос, как ближе познакомить жителей Китайской Народной Республики с российскими традициями, ценностями, культурой и искусством под национальным брендом Сделано в России", — заявила Никишина, выступая с речью на церемонии.
Он подчеркнула, что под брендом "Сделано в России" собраны те компании, которые демонстрируют исключительное качество и высокую ответственность. По словам гендрира РЭЦ, фестиваль-ярмарка стал ярким примером того, как можно продвигать российские товары на китайском рынке.
Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" проходит в торговом центре Shengjing Mall в центре города. Жители Шэньяна могут познакомиться с продукцией более 120 российских производителей из 40 регионов, попробовать новинки в дегустационной зоне и приобрести понравившиеся товары напрямую у производителей. Для представителей бизнеса предусмотрена площадка для деловых переговоров.
Фестиваль-ярмарка уже зарекомендовал себя как важная площадка для продвижения российской продукции в Китае. В 2024 году ярмарки прошли Шэньяне, Даляне, Харбине и Чэнду.
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