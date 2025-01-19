https://ria.ru/20250119/grunt-1994449961.html

МЧС рассказало о работе по очистке пляжей в Керченском проливе

МЧС рассказало о работе по очистке пляжей в Керченском проливе - РИА Новости, 19.01.2025

МЧС рассказало о работе по очистке пляжей в Керченском проливе

После крушения танкеров с пляжей в районе Керчи вывезли более 160 тысяч тонн загрязненного песка, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T10:29:00+03:00

2025-01-19T10:29:00+03:00

2025-01-19T12:25:00+03:00

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. После крушения танкеров с пляжей в районе Керчи вывезли более 160 тысяч тонн загрязненного песка, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В Керченском проливе собранный с пляжей загрязненный песок вывезен. Всего с начала работ: собраны более 168 000 тонн загрязненного грунта; более 129 000 тонн вывезены на площадки временного хранения; свыше 39 000 тонн — на утилизацию", — говорится в публикации.В акватории Керченского пролива обследовали более 2,9 квадратного километра, около 43 тысяч квадратных метров обработали, при этом использовали почти 4,5 тысячи килограммов сорбента и собрали 25 тонн нефтесодержащей жидкости, уточнили в ведомстве."В акватории вдоль берега, в том числе в портах Анапы и Севастополя: собраны более 16 тонн мазута; использованы 925 килограммов сорбента. У кормы "Волгонефть-239": собраны почти 14,5 тонны отходов; использованы более 1,8 тонны сорбента", — добавили в МЧС.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.Десятого января из трещины на корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань, произошел новый выброс мазута. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Вокруг корпуса судна устроили искусственную насыпь протяженностью 400 метров.

https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры со дна Черного моря в районе Анапы, на которых видны фракции мазута Что показало исследование морского дна в месте крушения танкеров? Эксперт нашего проекта Александр Емельянов, при поддержке волонтёрского штаба по спасению птиц, помог обследовать побережье Чёрного моря. С помощью подводного дрона мы получили уникальные кадры морского дна. Команда вышла из Анапы и дошла до мыса Панагия, а также обследовала дно у кормы танкера «Волгонефть-239». В исследовании приняли участие представители МЧС, администрации и волонтёрского штаба, который и помог организовать выход в море. Результат: Из-за плохой видимости возле кормы танкера ничего обнаружить не удалось. Вода на этом участке мутная, так как корму отсыпают песком, делают дамбу, чтобы загрязнение не распространялось, но мы предполагаем, что мазута там большое количество. Корма и берег огорожены боновыми заграждениями без сетки. 2025-01-19T10:29 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия