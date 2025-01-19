https://ria.ru/20250119/gretsiya-1994511013.html

Россия изменила отношение к Греции и Кипру, сообщили СМИ

Россия изменила отношение к Греции и Кипру, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.01.2025

Россия изменила отношение к Греции и Кипру, сообщили СМИ

Россия полностью изменила отношение к Греции и Кипру по важнейшим для греческих интересов вопросам и отказала им в поддержке из-за их позиции по украинскому... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T20:08:00+03:00

2025-01-19T20:08:00+03:00

2025-01-19T22:02:00+03:00

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АФИНЫ, 19 янв — РИА Новости. Россия полностью изменила отношение к Греции и Кипру по важнейшим для греческих интересов вопросам и отказала им в поддержке из-за их позиции по украинскому конфликту, пишет газета "Кириакатики Демократия". "Москва "оплатила" Греции счета за Украину. Разительный сдвиг России в пользу Эрдогана по греко-турецкому и кипрскому вопросам", — пишет газета, которая сопроводила статью фотографией улыбающихся во время беседы главы МИД России Сергея Лаврова и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Греция с началом Россией специальной военной операции заняла враждебную позицию, греческие политики заявляли, что "воюют" с Россией". "На международной арене наблюдается полное изменение позиции Москвы в отношении Греции и Кипра по важнейшим для греческих интересов вопросам: Россия сближает позиции с Анкарой по вопросам, касающимся юрисдикций в Восточном Средиземноморье и Эгейском море. Особенно впечатляющим является сдвиг в отношении Кипра, если принять во внимание заявления российских официальных лиц, особенно главы российской дипломатии Сергея Лаврова, который в недавнем интервью открыто заговорил о двух народах на Большом острове (так греки называют Кипр. — Прим. ред.). "Как они решат — это их личное дело", — многозначительно сказал Лавров, подразумевая, что существенная поддержка Никосии по национальной проблеме со стороны Москвы значительно ослабевает", — пишет издание, имея в виду пресс-конференцию главы МИД России 14 января.Что касается вопроса расширения территориальных вод Греции до 12 морских миль в Эгейском море, в публикации отмечается, что Москва заняла открытую позицию. "Еще с 2020 года по случаю расширения греческих территориальных вод в Ионическом море до 12 морских миль, МИД России дал понять, что не согласен с таким развитием событий. По случаю изменений в Ионическом море после заключения греко-итальянского соглашения официальный представитель МИД России Мария Захарова показательно развила российскую позицию, которая сближается с турецкой", — говорится в статье. По ее словам, Москва хотя и выступает за международное морское право, уточняет его применительно к Эгейскому морю, выдвигая такие условия, как "здравый смысл" и "географические особенности региона", которые могут привести к ограничению территориальных вод в пределах менее 12 морских миль. "И, по сути, российский представитель (Захарова. — Прим. ред.) оставила без ответа вопрос о том, какой будет реакция России, если и когда будет реализовано расширение территориальных вод Греции в Эгейском море, где российские интересы отождествляются с минимально возможным размером территориальных вод Греции, чтобы проход российских военных кораблей и торговых судов в Черное море и из него осуществлялся через международные воды без необходимости получения разрешений", — отмечает издание. "Однако и в кипрском вопросе Россия резко отходит от теоретически неизменной линии Москвы. Недавнее заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по этому вопросу оставляет греко-кипрскую сторону беззащитной перед турецкими дихотомическими устремлениями, которые, по сути, стремятся узаконить оккупацию. Лавров, в частности, сказал: "У России нет и не может быть какой-то "волшебной" схемы, которую мы бы предложили, а тем более стали бы навязывать". Это означает, что Россия отдалилась", — пишет газета. "И это самая "болезненная" часть его заявлений. Впервые Москва, постоянный член Совета Безопасности ООН и верная (до сих пор) линии на постоянную поддержку Никосии, не говорит о решении кипрской проблемы на основе резолюций СБ ООН и создании двухзональной двухобщинной федерации, как это предусмотрено международно признанными рамками. Лавров высоко оценил План Аннана. Он назвал План Аннана "последним конкретным усилием" по решению кипрской проблемы. А в любых новых условиях "должны быть учтены интересы одного и другого народа", — говорится в статье. "Это, по сути, полный разворот Москвы, которая теперь отвечает на украинские "счета", которые были сформированы совместной политикой Афин и Никосии в российско-украинском кризисе. И это всего за несколько дней до того, как Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начнет новые усилия по решению проблемы", — пишет газета. В марте предполагается провести встречу по кипрскому урегулированию под эгидой генсека ООН и с участием пяти сторон — двух общин острова и трех стран — гарантов кипрской независимости (Греции, Турции и Великобритании). Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года, после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Татар заявлял, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.

https://ria.ru/20241119/gretsiya-1984700222.html

https://ria.ru/20250107/uscherb-1992745844.html

https://ria.ru/20241231/posol-1992171619.html

https://ria.ru/20241126/podderzhka-1985794013.html

https://ria.ru/20250101/gaz-1992227744.html

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в мире, россия, греция, кипр, сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, мария захарова, оон