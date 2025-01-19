https://ria.ru/20250119/earth-1994200677.html

Ученые заглянули вглубь Земли: увиденное поразило их

Ученые заглянули вглубь Земли: увиденное поразило их - РИА Новости, 19.01.2025

Ученые заглянули вглубь Земли: увиденное поразило их

Пока одни исследователи успешно изучают дальний космос, другие пытаются понять, что скрывает непроницаемая поверхность нашей планеты. В новой работе геофизики... РИА Новости, 19.01.2025

2025-01-19T08:00:00+03:00

2025-01-19T08:00:00+03:00

2025-01-19T08:05:00+03:00

наука

земля

калифорнийский технологический институт

геология

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Пока одни исследователи успешно изучают дальний космос, другие пытаются понять, что скрывает непроницаемая поверхность нашей планеты. В новой работе геофизики воспользовались вычислительными возможностями суперкомпьютера и обнаружили то, чего никак не ожидали увидеть.Куда плывут континентыТвердая поверхность Земли — литосфера — разделена на гигантские плиты, которые пребывают в постоянном движении. Из-за этого происходит дрейф континентов — с периодичностью в 400-600 миллионов лет массивы суши собираются воедино, а затем вновь расходятся. Сейчас Земля в середине цикла: Атлантический океан расширяется на несколько сантиметров в год, а Тихий, напротив, становится меньше и однажды исчезнет совсем. Азия сольется с Америкой, к ним примкнут Австралия и Антарктида.Толщина плит неоднородна. У континентальной коры она в среднем около 40 километров, у океанской — всего шесть-семь. На стыке более тонкая плита "подныривает" под массивную и плавится в мантии. Место, где это происходит, называется зоной субдукции. Самый известный пример такой линии — Тихоокеанское огненное кольцо, полоса вулканической активности, которая проходит в том числе через Гавайи, Камчатку и Калифорнию.В новой работе геологи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха вместе с коллегами из Калифорнийского технологического института решили заглянуть под литосферные плиты, чтобы изучить состав мантии Земли.Планета в "кабинете УЗИ"Сделать это напрямую невозможно: нельзя пробурить кору насквозь, чтобы взять образцы или измерить температуру и давление расплавленного вещества. Единственные доступные методы исследований — косвенные. Например, измеряют скорость распространения сейсмических волн, возникающих в результате землетрясений. Этот показатель зависит от плотности и других качеств материала, через который проходят колебания. Ученые получают нечто вроде снимка УЗИ, на котором отображается внутренняя структура планеты. Видны в том числе части океанских тектонических плит, погруженные в мантию в результате столкновения с мощной континентальной корой в зоне субдукции.До сих пор подобные исследования не приносили сюрпризов — погруженные части находились именно там, где их ожидали увидеть. Однако раньше, как правило, изучали один тип сейсмической волны. В новой же работе авторы совместили данные всех известных типов волн. Это огромный объем информации, и для его обработки использовали швейцарский суперкомпьютер Piz Daint.Такой подход позволил выявить многочисленные массивы, похожие на погруженные части литосферных плит. Вот только многие из них обнаружились в неожиданных местах."Артерия в ягодице"Загадочную структуру заметили, например, под западной частью Тихого океана, где, насколько известно, в недавней геологической истории Земли не существовало зон субдукции."Благодаря новой модели высокого разрешения мы можем видеть такие аномалии повсюду в мантии Земли. Но мы не знаем точно, что это такое и из какого материала состоит", — говорит Томас Схоутен, первый автор и докторант Геологического института Швейцарской высшей технической школы Цюриха.Его коллега — профессор Андреас Фихтнер приводит сравнение: "Это как если бы врач УЗИ получил усовершенствованный инструмент для исследований и внезапно для себя нашел бы артерию в ягодице, где ее быть не должно".Пока ученым остается только гадать, что именно они увидели. По одной из версий, это не остатки субдуцированных плит, а древний материал, богатый кремнием, сохранившийся в мантии с момента ее образования — то есть около четырех миллиардов лет назад. По другой — сгустки насыщенной железом породы, которая накапливается в одном месте в результате движения расплавленного вещества. Специалисты признают, что для ответа на вопрос нужны дополнительные данные и, скорее всего, новые методы исследований.

https://ria.ru/20221013/tektonika-1823386152.html

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земля, калифорнийский технологический институт, геология