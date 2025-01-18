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На Украине вскрыли двуличие Зеленского

На Украине вскрыли двуличие Зеленского - РИА Новости, 18.01.2025

На Украине вскрыли двуличие Зеленского

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, уличил Владимира Зеленского в двуличии из-за мобилизации на Украине. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:43:00+03:00

2025-01-18T16:43:00+03:00

2025-01-18T16:43:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, уличил Владимира Зеленского в двуличии из-за мобилизации на Украине."Двуличность Зеленского: мы не будем призывать 18-ти летних, но 17-ти летние должны стать на воинский учет под угрозой штрафа", — написал он в Telegram-канале.Накануне нардеп сообщил, что глава киевского режима рассматривает возможность мобилизовать на Украине подростков, о чем, по его мнению, свидетельствует увеличившееся количество сотрудников полиции и военкоматов, которые задействованы в этом процессе.В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* заявил, что командование Сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент России Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об ужесточении мер мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно было прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* Лица, внесенные Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250118/poroshenko-1994380311.html

https://ria.ru/20250118/baerbock-1994371240.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, александр дубинский, сша, верховная рада украины