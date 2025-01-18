https://ria.ru/20250118/vyborg-1994394679.html

В Выборге арестовали четырех человек за поджог пункта сбора гумпомощи

В Выборге арестовали четырех человек за поджог пункта сбора гумпомощи - РИА Новости, 18.01.2025

В Выборге арестовали четырех человек за поджог пункта сбора гумпомощи

Четыре человека отправились в СИЗО по решению суда за поджог пункта сбора гуманитарной помощи в Выборге, который они совершили по заданию украинских спецслужб,... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T18:24:00+03:00

2025-01-18T18:24:00+03:00

2025-01-18T18:24:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв - РИА Новости. Четыре человека отправились в СИЗО по решению суда за поджог пункта сбора гуманитарной помощи в Выборге, который они совершили по заданию украинских спецслужб, сообщает пресс-служба Ленинградского областного суда. "Восемнадцатого января 2025 года Выборгским городским судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех жителей Выборгского района Ленинградской области, подозреваемых в совершении 9 января 2025 года в 05 часов 15 минут группой лиц по предварительному сговору преступления, предусмотренного ст. 205 ч.2 п.п. " а,в" УК РФ, а именно террористического акта путем поджога при помощи зажигательной смеси помещения, примыкающего к жилому дому №39 по пр. Победы Выборга Ленинградской области", - сообщает пресс-служба. В результате они причинили имущественный вред Фонду помощи участникам специальной военной операции "Выборгский рубеж". Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона, исполнителями теракта оказались две пары, которые также причастны к еще нескольким эпизодам диверсионных акций в Ленинградской области. Так, по словам источника, с начала 2025 года они подожгли несколько вышек связи в Выборгском районе Ленобласти. "Все задержанные наркозависимые лица, которые в поисках денег искали в социальных сетях подработку. В результате с ними связался представитель украинской стороны, который предложил осуществлять поджоги различных объектов", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении задержанных возбужден ряд уголовных дел по террористическим статьям, которые по совокупности предъявленных обвинений могут грозить пожизненным лишением свободы.

https://ria.ru/20241112/peterburg-1983265300.html

https://ria.ru/20250109/transsib-1992873310.html

ленинградская область

выборг

выборгский район

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происшествия, ленинградская область, выборг, выборгский район, россия