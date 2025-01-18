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В нескольких районах Киева после взрывов пропало водоснабжение - РИА Новости, 18.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:25 18.01.2025 (обновлено: 09:09 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/vodosnabzhenie-1994333899.html
В нескольких районах Киева после взрывов пропало водоснабжение
В нескольких районах Киева после взрывов пропало водоснабжение - РИА Новости, 18.01.2025
В нескольких районах Киева после взрывов пропало водоснабжение
После взрывов несколько районов столицы Украины остались без водоснабжения, пишет украинское издание "Общественное Киев" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T08:25:00+03:00
2025-01-18T09:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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виталий кличко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. После взрывов несколько районов столицы Украины остались без водоснабжения, пишет украинское издание "Общественное Киев" в Telegram-канале."В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода, сообщают наши корреспонденты", — говорится в публикации.Мэр города Виталий Кличко связал взрывы с работой украинской ПВО. По его словам, повреждения получили водопровод в Шевченковском районе и вход на станцию метро "Лукьяновская".О взрывах в украинской столице местные СМИ сообщили около пяти утра по местному времени (06:00 мск), менее чем через час прогремела еще одна серия мощных взрывов.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявили воздушную тревогу. По информации местных СМИ, взрывы были слышны также в Сумах, Павлограде (Днепропетровская область) и Запорожье. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250116/infrastruktura-1993932682.html
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в мире, жкх, киев, украина, виталий кличко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Киев, Украина, Виталий Кличко, Вооруженные силы Украины

В нескольких районах Киева после взрывов пропало водоснабжение

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Киеве
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Киеве
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. После взрывов несколько районов столицы Украины остались без водоснабжения, пишет украинское издание "Общественное Киев" в Telegram-канале.
"В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода, сообщают наши корреспонденты", — говорится в публикации.
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Мэр города Виталий Кличко связал взрывы с работой украинской ПВО. По его словам, повреждения получили водопровод в Шевченковском районе и вход на станцию метро "Лукьяновская".
О взрывах в украинской столице местные СМИ сообщили около пяти утра по местному времени (06:00 мск), менее чем через час прогремела еще одна серия мощных взрывов.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявили воздушную тревогу. По информации местных СМИ, взрывы были слышны также в Сумах, Павлограде (Днепропетровская область) и Запорожье.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХКиевУкраинаВиталий КличкоВооруженные силы Украины
 
 
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