В нескольких районах Киева после взрывов пропало водоснабжение
© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Киеве
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины во время тушения пожара в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. После взрывов несколько районов столицы Украины остались без водоснабжения, пишет украинское издание "Общественное Киев" в Telegram-канале.
"В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода, сообщают наши корреспонденты", — говорится в публикации.
Мэр города Виталий Кличко связал взрывы с работой украинской ПВО. По его словам, повреждения получили водопровод в Шевченковском районе и вход на станцию метро "Лукьяновская".
О взрывах в украинской столице местные СМИ сообщили около пяти утра по местному времени (06:00 мск), менее чем через час прогремела еще одна серия мощных взрывов.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявили воздушную тревогу. По информации местных СМИ, взрывы были слышны также в Сумах, Павлограде (Днепропетровская область) и Запорожье.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.