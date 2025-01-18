https://ria.ru/20250118/vodosnabzhenie-1994333899.html

В нескольких районах Киева после взрывов пропало водоснабжение

В нескольких районах Киева после взрывов пропало водоснабжение - РИА Новости, 18.01.2025

В нескольких районах Киева после взрывов пропало водоснабжение

После взрывов несколько районов столицы Украины остались без водоснабжения, пишет украинское издание "Общественное Киев" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T08:25:00+03:00

2025-01-18T08:25:00+03:00

2025-01-18T09:09:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. После взрывов несколько районов столицы Украины остались без водоснабжения, пишет украинское издание "Общественное Киев" в Telegram-канале."В некоторых районах Киева после серии взрывов исчезла вода, сообщают наши корреспонденты", — говорится в публикации.Мэр города Виталий Кличко связал взрывы с работой украинской ПВО. По его словам, повреждения получили водопровод в Шевченковском районе и вход на станцию метро "Лукьяновская".О взрывах в украинской столице местные СМИ сообщили около пяти утра по местному времени (06:00 мск), менее чем через час прогремела еще одна серия мощных взрывов.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявили воздушную тревогу. По информации местных СМИ, взрывы были слышны также в Сумах, Павлограде (Днепропетровская область) и Запорожье. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250116/infrastruktura-1993932682.html

https://ria.ru/20250117/udar-1994106781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, жкх, киев, украина, виталий кличко, вооруженные силы украины