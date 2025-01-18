https://ria.ru/20250118/ukraina-1994411013.html

В Раде оценили масштабы сокращения населения Украины

В Раде оценили масштабы сокращения населения Украины - РИА Новости, 18.01.2025

В Раде оценили масштабы сокращения населения Украины

Население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек, предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T21:43:00+03:00

2025-01-18T21:43:00+03:00

2025-01-18T21:43:00+03:00

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верховная рада украины

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек, предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. "Если использовать для оценки количества оставшегося населения коэффициент потребления зерна (6 миллионов тонн за 2024 год), то количество населения на Украине можно предположить в районе 21-24 миллионов человек. Примерно вдвое меньше официальной статистики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.

https://ria.ru/20250118/bezhentsy-1994377028.html

https://ria.ru/20250115/rabota-1993905263.html

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в мире, украина, александр дубинский, верховная рада украины