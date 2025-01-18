В Раде оценили масштабы сокращения населения Украины
Депутат Рады Дубинский: население Украины могло сократиться до 21 млн человек
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Население Украины могло сократиться до 21 миллиона человек, предположил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
"Если использовать для оценки количества оставшегося населения коэффициент потребления зерна (6 миллионов тонн за 2024 год), то количество населения на Украине можно предположить в районе 21-24 миллионов человек. Примерно вдвое меньше официальной статистики", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
В апреле 2024 года украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в 2,5 раза.
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