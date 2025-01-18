https://ria.ru/20250118/ukraina-1994398621.html

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 18.01.2025

В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T19:18:00+03:00

2025-01-18T19:18:00+03:00

2025-01-18T19:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

дмитрий песков

днепропетровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972896710_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d3cb87434d002fdfc7f6c5bee2b0c0d6.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове был слышен взрыв", — говорится в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 19:06 мск в Харьковской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях запустили сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250118/udar-1994352884.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

харьков

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков, днепропетровская область