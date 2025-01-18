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В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:18 18.01.2025 (обновлено: 19:32 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994398621.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 18.01.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T19:18:00+03:00
2025-01-18T19:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
дмитрий песков
днепропетровская область
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале."В Харькове был слышен взрыв", — говорится в посте.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 19:06 мск в Харьковской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях запустили сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250118/udar-1994352884.html
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украина
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в мире, украина, харьков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, дмитрий песков, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Дмитрий Песков, Днепропетровская область
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

© Фото : ДСНС УкраиныСотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : ДСНС Украины
Сотрудники ГСЧС Украины во время тушения пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram-канале.
Харькове был слышен взрыв", — говорится в посте.
Проходная завода Мотор Сич в Запорожье - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
Российские войска нанесли удары по одному из крупнейших украинских заводов
Вчера, 11:57
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 19:06 мск в Харьковской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях запустили сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДмитрий ПесковДнепропетровская область
 
 
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