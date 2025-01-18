https://ria.ru/20250118/ukraina-1994372965.html

"Остановить на границе": на Украине заговорили о сдаче целого региона

"Остановить на границе": на Украине заговорили о сдаче целого региона - РИА Новости, 18.01.2025

"Остановить на границе": на Украине заговорили о сдаче целого региона

Украинский журналист Юрий Бутусов в своем видеоблоге заявил о неминуемой сдаче Красноармейска (украинское название — Покровск) и всей ДНР российским военным, а... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T15:01:00+03:00

2025-01-18T15:01:00+03:00

2025-01-18T16:49:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинский журналист Юрий Бутусов в своем видеоблоге заявил о неминуемой сдаче Красноармейска (украинское название — Покровск) и всей ДНР российским военным, а также о необходимости оборонять теперь уже Днепропетровскую область."Сейчас уже речь не идет о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска. Речь сейчас идет о том, что противника надо остановить на границе Днепропетровской области", — признал он.По словам пропагандиста, сдачу ДНР российским военным можно лишь отсрочить не некоторое время, но для этого, считает он, необходимы огромные усилия и ресурсы, которых у Украины все меньше.В субботу сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью и через которое проходят автомобильная и железная дороги, соединяющие регион с Красноармейском.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.

https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994377367.html

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