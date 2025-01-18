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"Остановить на границе": на Украине заговорили о сдаче целого региона - РИА Новости, 18.01.2025
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15:01 18.01.2025 (обновлено: 16:49 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994372965.html
"Остановить на границе": на Украине заговорили о сдаче целого региона
"Остановить на границе": на Украине заговорили о сдаче целого региона - РИА Новости, 18.01.2025
"Остановить на границе": на Украине заговорили о сдаче целого региона
Украинский журналист Юрий Бутусов в своем видеоблоге заявил о неминуемой сдаче Красноармейска (украинское название — Покровск) и всей ДНР российским военным, а... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:01:00+03:00
2025-01-18T16:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинский журналист Юрий Бутусов в своем видеоблоге заявил о неминуемой сдаче Красноармейска (украинское название — Покровск) и всей ДНР российским военным, а также о необходимости оборонять теперь уже Днепропетровскую область."Сейчас уже речь не идет о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска. Речь сейчас идет о том, что противника надо остановить на границе Днепропетровской области", — признал он.По словам пропагандиста, сдачу ДНР российским военным можно лишь отсрочить не некоторое время, но для этого, считает он, необходимы огромные усилия и ресурсы, которых у Украины все меньше.В субботу сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью и через которое проходят автомобильная и железная дороги, соединяющие регион с Красноармейском.Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
https://ria.ru/20250118/zelenskiy-1994377367.html
https://ria.ru/20250118/ssha-1994384956.html
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безопасность, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
"Остановить на границе": на Украине заговорили о сдаче целого региона

Украинский журналист Бутусов призвал перейти к обороне Днепропетровской области

© AP Photo / Andriy DubchakУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Andriy Dubchak
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Украинский журналист Юрий Бутусов в своем видеоблоге заявил о неминуемой сдаче Красноармейска (украинское название — Покровск) и всей ДНР российским военным, а также о необходимости оборонять теперь уже Днепропетровскую область.
"Сейчас уже речь не идет о том, что там длительное время кто-то гарантирует удержание Покровска. Речь сейчас идет о том, что противника надо остановить на границе Днепропетровской области", — признал он.
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По словам пропагандиста, сдачу ДНР российским военным можно лишь отсрочить не некоторое время, но для этого, считает он, необходимы огромные усилия и ресурсы, которых у Украины все меньше.
В субботу сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские войска вошли в село Удачное в западной части ДНР, которое расположено в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью и через которое проходят автомобильная и железная дороги, соединяющие регион с Красноармейском.
Красноармейск считается одним из важнейших узлов обороны ВСУ на участке фронта в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Именно через него снабжались гарнизоны Авдеевки и городов к западу от нее, а также, в значительной степени, эта артерия, наряду с Изюмом, подпитывает северо-запад ДНР, пока остающийся под контролем Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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