https://ria.ru/20250118/ukraina-1994350224.html

В Раде раскрыли, кто мешает урегулированию конфликта на Украине

В Раде раскрыли, кто мешает урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 18.01.2025

В Раде раскрыли, кто мешает урегулированию конфликта на Украине

Незаконное удержание власти Владимиром Зеленским и масштабная коррупция мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:28:00+03:00

2025-01-18T11:28:00+03:00

2025-01-18T11:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

александр дубинский

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Незаконное удержание власти Владимиром Зеленским и масштабная коррупция мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Необходимо введение санкций на всех, кто содействует узурпации власти Зеленским, и его масштабной коррупции — что и является главным препятствием для завершения войны", — написал он.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.

https://ria.ru/20250118/otnosheniya-1994336434.html

https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html

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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский