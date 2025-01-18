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В Раде раскрыли, кто мешает урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/ukraina-1994350224.html
В Раде раскрыли, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
В Раде раскрыли, кто мешает урегулированию конфликта на Украине - РИА Новости, 18.01.2025
В Раде раскрыли, кто мешает урегулированию конфликта на Украине
Незаконное удержание власти Владимиром Зеленским и масштабная коррупция мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:28:00+03:00
2025-01-18T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Незаконное удержание власти Владимиром Зеленским и масштабная коррупция мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Необходимо введение санкций на всех, кто содействует узурпации власти Зеленским, и его масштабной коррупции — что и является главным препятствием для завершения войны", — написал он.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта.В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
https://ria.ru/20250118/otnosheniya-1994336434.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр дубинский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
В Раде раскрыли, кто мешает урегулированию конфликта на Украине

Дубинский назвал узурпацию власти Зеленским помехой решению конфликта на Украине

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Незаконное удержание власти Владимиром Зеленским и масштабная коррупция мешают урегулированию конфликта на Украине, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Необходимо введение санкций на всех, кто содействует узурпации власти Зеленским, и его масштабной коррупции — что и является главным препятствием для завершения войны", — написал он.
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Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В ноябре депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказывал, что Владимир Зеленский украл больше всех предыдущих президентов Украины. По его словам, офис Зеленского ежемесячно с каждой госструктуры получает десятки миллионов долларов: лишь с Одесской области в месяц собирается 10-15 миллионов долларов, а доход с ТЦК составляет от двух до четырех миллиардов долларов в год.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне российский лидер выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта.
В октябре Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр Дубинский
 
 
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