https://ria.ru/20250118/ukraina-1994348876.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в субботу в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:18:00+03:00
2025-01-18T11:18:00+03:00
2025-01-18T11:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в субботу в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, в Сумской области тревогу объявили в 10.52 мск. В 11.02 тревога расширилась на Харьковскую и Днепропетровскую области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Сумская область, Харьковская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу