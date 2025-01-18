https://ria.ru/20250118/ukraina-1994348876.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в субботу в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T11:18:00+03:00

2025-01-18T11:18:00+03:00

2025-01-18T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Воздушная тревога звучит в субботу в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, в Сумской области тревогу объявили в 10.52 мск. В 11.02 тревога расширилась на Харьковскую и Днепропетровскую области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

сумская область

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, украина, сумская область, харьковская область