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В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 18.01.2025
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Промышленное предприятие повреждено в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщил в субботу мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T09:21:00+03:00
2025-01-18T09:21:00+03:00
2025-01-18T09:21:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщил в субботу мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей Белоусов в Telegram-канале. "Есть разрушения на территории промышленного предприятия", - написал он, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь. Ранее у субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в городе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Павлоград, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие
Мэр Днепродзержинска Белоусов: в Павлограде повреждено промышленное предприятие