https://ria.ru/20250118/ukraina-1994336995.html

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие - РИА Новости, 18.01.2025

В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Промышленное предприятие повреждено в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщил в субботу мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T09:21:00+03:00

2025-01-18T09:21:00+03:00

2025-01-18T09:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Промышленное предприятие повреждено в Павлограде Днепропетровской области Украины, сообщил в субботу мэр Днепродзержинска (украинское название Каменское) Андрей Белоусов в Telegram-канале. "Есть разрушения на территории промышленного предприятия", - написал он, не уточнив, о каком именно предприятии идет речь. Ранее у субботу украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в городе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

павлоград

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, павлоград, днепропетровская область, украина