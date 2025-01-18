В Киевской области объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБомбоубежище на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Бомбоубежище на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Киевской области вновь объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
По данным ресурса, сирены включили в 09:10 мск.
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Несколько минут спустя сигнал зазвучал и в Житомирской области.
В течение ночи и рано утром в Киеве и области уже объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о двух сериях мощных взрывов, некоторые районы города остались без воды.
По словам мэра Виталия Кличко, получили повреждения водопровод в Шевченковском районе и вход на станцию метро "Лукьяновская". Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала также о частичном разрушении административного здания.
Кроме того, тревогу объявляли в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По информации местных СМИ, взрывы были слышны также в Сумах, Павлограде (Днепропетровская область) и Запорожье.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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