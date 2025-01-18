https://ria.ru/20250118/trevoga-1994338426.html

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2025

В Киевской области объявили воздушную тревогу

В Киевской области вновь объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T09:38:00+03:00

2025-01-18T09:38:00+03:00

2025-01-18T11:21:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Киевской области вновь объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.По данным ресурса, сирены включили в 09:10 мск.Несколько минут спустя сигнал зазвучал и в Житомирской области.В течение ночи и рано утром в Киеве и области уже объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о двух сериях мощных взрывов, некоторые районы города остались без воды. По словам мэра Виталия Кличко, получили повреждения водопровод в Шевченковском районе и вход на станцию метро "Лукьяновская". Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала также о частичном разрушении административного здания.Кроме того, тревогу объявляли в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По информации местных СМИ, взрывы были слышны также в Сумах, Павлограде (Днепропетровская область) и Запорожье.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

https://ria.ru/20250115/udar-1993819089.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, украина, киевская область, киев