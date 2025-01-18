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В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:38 18.01.2025 (обновлено: 11:21 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/trevoga-1994338426.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.01.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области вновь объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T09:38:00+03:00
2025-01-18T11:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
киев
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Киевской области вновь объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.По данным ресурса, сирены включили в 09:10 мск.Несколько минут спустя сигнал зазвучал и в Житомирской области.В течение ночи и рано утром в Киеве и области уже объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о двух сериях мощных взрывов, некоторые районы города остались без воды. По словам мэра Виталия Кличко, получили повреждения водопровод в Шевченковском районе и вход на станцию метро "Лукьяновская". Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала также о частичном разрушении административного здания.Кроме того, тревогу объявляли в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По информации местных СМИ, взрывы были слышны также в Сумах, Павлограде (Днепропетровская область) и Запорожье.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html
https://ria.ru/20250115/udar-1993819089.html
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в мире, украина, киевская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Киев

В Киевской области объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБомбоубежище на Украине
Бомбоубежище на Украине - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Бомбоубежище на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Киевской области вновь объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
По данным ресурса, сирены включили в 09:10 мск.
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Несколько минут спустя сигнал зазвучал и в Житомирской области.
В течение ночи и рано утром в Киеве и области уже объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ писали о двух сериях мощных взрывов, некоторые районы города остались без воды.
По словам мэра Виталия Кличко, получили повреждения водопровод в Шевченковском районе и вход на станцию метро "Лукьяновская". Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала также о частичном разрушении административного здания.
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Кроме того, тревогу объявляли в Черниговской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях и на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По информации местных СМИ, взрывы были слышны также в Сумах, Павлограде (Днепропетровская область) и Запорожье.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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