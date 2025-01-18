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Трамп может депортировать принца Гарри, заявили в Heritage Foundation - РИА Новости, 18.01.2025
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16:41 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/tramp-1994383881.html
Трамп может депортировать принца Гарри, заявили в Heritage Foundation
Трамп может депортировать принца Гарри, заявили в Heritage Foundation - РИА Новости, 18.01.2025
Трамп может депортировать принца Гарри, заявили в Heritage Foundation
Избранный президент США Дональд Трамп может депортировать из страны британского принца Гарри, когда вернётся в Белый дом, заявил представитель аналитического... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:41:00+03:00
2025-01-18T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может депортировать из страны британского принца Гарри, когда вернётся в Белый дом, заявил представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер. В мае 2023 года аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и определить, законно ли он получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в употреблении наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов. В июне министерство внутренней безопасности США (МВБ) вопреки предписанию суда отказалось подтвердить или опровергнуть наличие записей о потенциально незаконном въезде принца Гарри в страну. Как отмечает газета, Трамп был "разъярен" тем, что администрация президента США Джо Байдена "защищает Гарри", не предоставляя суду необходимые документы. "Если кто-то лжет в заявлении на иммиграцию в США, это является уголовным преступлением, и этот человек подлежит депортации из Соединенных Штатов... Поэтому мы просим опубликовать эти записи, чтобы американский народ мог увидеть, что на самом деле содержится в иммиграционных записях Гарри... Я считаю, что есть большая вероятность того, что записи будут опубликованы. Как президент Трамп заявлял в прошлом, он примет соответствующие меры, если Гарри солгал в своем заявлении... Я думаю, Гарри был бы депортирован из Соединенных Штатов очень быстро... Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев президент Трамп, скорее всего, отдаст приказ о публикации (записей - ред.), у него есть полномочия сделать это", - заявил Гардинер в интервью изданию Daily Express. Он добавил, что документы могут быть опубликованы в течение ближайшего года или двух. По его словам, тот факт, что Трамп уже "категорически заявил", что намерен принять меры, если будет доказано, что принц Гарри солгал в документах, демонстрирует уровень интереса избранного президента США к проблеме. В марте 2024 года Трамп заявил телеканалу GB News, что в случае избрания президентом США он может депортировать из страны принца Гарри, если подтвердится, что тот незаконно получил разрешение на пребывание в стране. Согласно GB News, по законодательству США, признание принца Гарри в том, что он принимал наркотики, может стать основанием для его депортации из страны. В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.
https://ria.ru/20241226/tramp-1991496055.html
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в мире, сша, великобритания, дональд трамп, джо байден, меган маркл, heritage foundation, министерство внутренней безопасности сша, принц гарри
В мире, США, Великобритания, Дональд Трамп, Джо Байден, Меган Маркл, Heritage Foundation, Министерство внутренней безопасности США, Принц Гарри
Трамп может депортировать принца Гарри, заявили в Heritage Foundation

Heritage Foundation: Трамп может депортировать из США британского принца Гарри

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может депортировать из страны британского принца Гарри, когда вернётся в Белый дом, заявил представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер.
В мае 2023 года аналитический центр Heritage Foundation подал заявление в суд, чтобы получить доступ к иммиграционным документам принца Гарри и определить, законно ли он получил разрешение на пребывание в США, учитывая, что он признался в употреблении наркотиков, в том числе марихуаны, кокаина и галлюциногенных грибов. В июне министерство внутренней безопасности США (МВБ) вопреки предписанию суда отказалось подтвердить или опровергнуть наличие записей о потенциально незаконном въезде принца Гарри в страну. Как отмечает газета, Трамп был "разъярен" тем, что администрация президента США Джо Байдена "защищает Гарри", не предоставляя суду необходимые документы.
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"Если кто-то лжет в заявлении на иммиграцию в США, это является уголовным преступлением, и этот человек подлежит депортации из Соединенных Штатов... Поэтому мы просим опубликовать эти записи, чтобы американский народ мог увидеть, что на самом деле содержится в иммиграционных записях Гарри... Я считаю, что есть большая вероятность того, что записи будут опубликованы. Как президент Трамп заявлял в прошлом, он примет соответствующие меры, если Гарри солгал в своем заявлении... Я думаю, Гарри был бы депортирован из Соединенных Штатов очень быстро... Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев президент Трамп, скорее всего, отдаст приказ о публикации (записей - ред.), у него есть полномочия сделать это", - заявил Гардинер в интервью изданию Daily Express.
Он добавил, что документы могут быть опубликованы в течение ближайшего года или двух. По его словам, тот факт, что Трамп уже "категорически заявил", что намерен принять меры, если будет доказано, что принц Гарри солгал в документах, демонстрирует уровень интереса избранного президента США к проблеме.
В марте 2024 года Трамп заявил телеканалу GB News, что в случае избрания президентом США он может депортировать из страны принца Гарри, если подтвердится, что тот незаконно получил разрешение на пребывание в стране. Согласно GB News, по законодательству США, признание принца Гарри в том, что он принимал наркотики, может стать основанием для его депортации из страны.
В 2020 году принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала скандальное интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родственников в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения пары с королевским двором остаются напряженными.
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В миреСШАВеликобританияДональд ТрампДжо БайденМеган МарклHeritage FoundationМинистерство внутренней безопасности СШАПринц Гарри
 
 
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