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Россия не будет сотрудничать с Британией и Украиной в Азовском море

Россия не будет сотрудничать с Британией и Украиной в Азовском море - РИА Новости, 18.01.2025

Россия не будет сотрудничать с Британией и Украиной в Азовском море

Ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводятся на РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:01:00+03:00

2025-01-18T16:01:00+03:00

2025-01-18T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.Лондон и Киев договорились о партнерстве в области морской безопасности, в том числе "с целью укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей", указала она."За этим просматривается давнее стремление Лондона закрепиться в указанных акваториях, особенно в Азово-Черноморском бассейне. Киеву же, несмотря на все его геополитические претензии, отводится лишь вспомогательная роль. <...> Хотели бы предупредить мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит, что ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море", — подчеркнула дипломат. Захарова напомнила, что в сентябре 2022 года после воссоединения с ДНР, Запорожской и Херсонской областями Азовское море стало внутренним морем России."Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться", — резюмировала она.В четверг премьер-министра Британии Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, где подписал соглашение о столетнем партнерстве между странами. Оно содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого договора Лондон изучит варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.

https://ria.ru/20250117/more-1994152729.html

https://ria.ru/20250117/posolstvo-1994289813.html

https://ria.ru/20250117/ukraina-1994121172.html

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россия, великобритания, украина, азовское море, мария захарова, вооруженные силы украины, кир стармер, в мире