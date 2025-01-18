Россия не будет сотрудничать с Британией и Украиной в Азовском море
Захарова: Россия будет жестко пресекать любые притязания на Азовское море
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
Лондон и Киев договорились о партнерстве в области морской безопасности, в том числе "с целью укрепления безопасности Балтийского, Черного и Азовского морей", указала она.
"За этим просматривается давнее стремление Лондона закрепиться в указанных акваториях, особенно в Азово-Черноморском бассейне. Киеву же, несмотря на все его геополитические претензии, отводится лишь вспомогательная роль. <...> Хотели бы предупредить мечтателей на Банковой и Даунинг-стрит, что ни Украине, ни Великобритании нет места для сотрудничества в Азовском море", — подчеркнула дипломат.
Захарова напомнила, что в сентябре 2022 года после воссоединения с ДНР, Запорожской и Херсонской областями Азовское море стало внутренним морем России.
"Любые притязания на эту акваторию являются грубым вмешательством во внутренние дела нашей страны и будут жестко пресекаться", — резюмировала она.
В четверг премьер-министра Британии Кир Стармер прибыл с визитом на Украину, где подписал соглашение о столетнем партнерстве между странами. Оно содержит пункт о планах сторон углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".
Как уточнили в британском правительстве, в рамках этого договора Лондон изучит варианты размещения на территории бывшей советской республики элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы. Кроме того, Британия планирует отправлять на Украину курсантов для перенимания опыта ВСУ.