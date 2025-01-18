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Шольц заявил, что хочет завершения конфликта на Украине в 2025 году - РИА Новости, 18.01.2025
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00:36 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/sholts-1994317233.html
Шольц заявил, что хочет завершения конфликта на Украине в 2025 году
Шольц заявил, что хочет завершения конфликта на Украине в 2025 году - РИА Новости, 18.01.2025
Шольц заявил, что хочет завершения конфликта на Украине в 2025 году
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что желает, чтобы конфликт на Украине завершился уже в 2025 году. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T00:36:00+03:00
2025-01-18T00:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что желает, чтобы конфликт на Украине завершился уже в 2025 году. "Я желаю, чтобы это удалось уже в нынешнем году, возможно ли это - посмотрим", - заявил Шольц на предвыборном мероприятии социал-демократов (СДПГ) в Вольфсбурге, комментируя возможность завершения украинского конфликта, его слова приводит агентство DPA. Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду Шольц заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20250112/sholts-1993327516.html
https://ria.ru/20250110/germaniya-1993034488.html
https://ria.ru/20250109/sholts-1992836775.html
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в мире, россия, украина, германия, олаф шольц, владимир путин, анналена бербок, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Анналена Бербок, НАТО, Вооруженные силы Украины
Шольц заявил, что хочет завершения конфликта на Украине в 2025 году

Шольц пожелал, чтобы конфликт на Украине завершился в 2025 году

© AP Photo / Pool/Michael ProbstОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Pool/Michael Probst
Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что желает, чтобы конфликт на Украине завершился уже в 2025 году.
"Я желаю, чтобы это удалось уже в нынешнем году, возможно ли это - посмотрим", - заявил Шольц на предвыборном мероприятии социал-демократов (СДПГ) в Вольфсбурге, комментируя возможность завершения украинского конфликта, его слова приводит агентство DPA.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 12.01.2025
"Неплохая новость". Шольц сделал заявление о Путине
12 января, 11:21
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной помощи на три миллиарда евро, за которую выступают глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду Шольц заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Офис Шольца тормозит предоставление Украине военной помощи, сообщают СМИ
10 января, 02:43
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Шольц отправится не к Путину, а в суд
9 января, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаГерманияОлаф ШольцВладимир ПутинАнналена БербокНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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