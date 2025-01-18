https://ria.ru/20250118/putin-1994412982.html

Историк нашел данные о старшем брате Путина

Историк нашел данные о старшем брате Путина - РИА Новости, 18.01.2025

Историк нашел данные о старшем брате Путина

Научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда (научный отдел государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда) Валерий... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T22:33:00+03:00

2025-01-18T22:33:00+03:00

2025-01-18T22:33:00+03:00

наука

россия

санкт-петербург

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда (научный отдел государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда) Валерий Григорчук рассказал РИА Новости, что нашел в домовой книге Ленинграда упоминание, предположительно, о старшем брате президента России Владимира Путина. В домовые книги в обязательном порядке вносились данные о жильцах старше 15 лет, включая сведения об их временном отъезде с указанием места и даже информацию о приезде родственников. При этом в конце каждой домовой книге был поквартирный список, куда вносились данные о детях с указанием только года рождения. "Домовая книга, которая стала предметом моего внимания, хранится в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга в бумажном виде. Дом, к которому относятся записи, находился в Петергофе (с 1944 года по 1997 год – Петродворец), его нет со времен Великой Отечественной войны", – рассказал Григорчук. Он показал фото страницы со списком проживающих, где указаны Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом находится приписка "Олег Владимирович" с датой рождения "1937". Эта запись зачеркнута. "Зачеркнутая запись в домовой книге означает, что человек умер", – пояснил Григорчук. По его оценке, это первое документальное подтверждение информации о том, что у Владимира Путина был старший брат. Григорчук добавил также, что изучение домовых книг позволяет пополнить список имен жителей Ленинграда, погибших в годы блокады. "Сейчас книга памяти "Блокада" хранит имена около 620 тысяч погибших. Я думаю, домовые книги помогут найти еще не менее 50 тысяч имен", – заключил он. В декабре 2023 года Путин, подводя итоги года, заявил, что юбилейные даты, связанные с победами в Великой Отечественной войне, имеют для него личное значение, так как в Санкт-Петербурге в братской могиле лежит его старший брат.

https://ria.ru/20250118/peterburg-1994363040.html

https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html

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россия, санкт-петербург, владимир путин