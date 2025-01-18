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Историк нашел данные о старшем брате Путина - РИА Новости, 18.01.2025
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Наука
 
22:33 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/putin-1994412982.html
Историк нашел данные о старшем брате Путина
Историк нашел данные о старшем брате Путина - РИА Новости, 18.01.2025
Историк нашел данные о старшем брате Путина
Научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда (научный отдел государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда) Валерий... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T22:33:00+03:00
2025-01-18T22:33:00+03:00
наука
россия
санкт-петербург
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда (научный отдел государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда) Валерий Григорчук рассказал РИА Новости, что нашел в домовой книге Ленинграда упоминание, предположительно, о старшем брате президента России Владимира Путина. В домовые книги в обязательном порядке вносились данные о жильцах старше 15 лет, включая сведения об их временном отъезде с указанием места и даже информацию о приезде родственников. При этом в конце каждой домовой книге был поквартирный список, куда вносились данные о детях с указанием только года рождения. "Домовая книга, которая стала предметом моего внимания, хранится в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга в бумажном виде. Дом, к которому относятся записи, находился в Петергофе (с 1944 года по 1997 год – Петродворец), его нет со времен Великой Отечественной войны", – рассказал Григорчук. Он показал фото страницы со списком проживающих, где указаны Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом находится приписка "Олег Владимирович" с датой рождения "1937". Эта запись зачеркнута. "Зачеркнутая запись в домовой книге означает, что человек умер", – пояснил Григорчук. По его оценке, это первое документальное подтверждение информации о том, что у Владимира Путина был старший брат. Григорчук добавил также, что изучение домовых книг позволяет пополнить список имен жителей Ленинграда, погибших в годы блокады. "Сейчас книга памяти "Блокада" хранит имена около 620 тысяч погибших. Я думаю, домовые книги помогут найти еще не менее 50 тысяч имен", – заключил он. В декабре 2023 года Путин, подводя итоги года, заявил, что юбилейные даты, связанные с победами в Великой Отечественной войне, имеют для него личное значение, так как в Санкт-Петербурге в братской могиле лежит его старший брат.
https://ria.ru/20250118/peterburg-1994363040.html
https://ria.ru/20250118/leningrad-1994240015.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин
Наука, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин
Историк нашел данные о старшем брате Путина

Историк Григорчук нашел упоминание о брате Путина в ленинградской домовой книге

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Научный сотрудник Института истории обороны и блокады Ленинграда (научный отдел государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда) Валерий Григорчук рассказал РИА Новости, что нашел в домовой книге Ленинграда упоминание, предположительно, о старшем брате президента России Владимира Путина.
В домовые книги в обязательном порядке вносились данные о жильцах старше 15 лет, включая сведения об их временном отъезде с указанием места и даже информацию о приезде родственников. При этом в конце каждой домовой книге был поквартирный список, куда вносились данные о детях с указанием только года рождения.
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"Домовая книга, которая стала предметом моего внимания, хранится в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга в бумажном виде. Дом, к которому относятся записи, находился в Петергофе (с 1944 года по 1997 год – Петродворец), его нет со времен Великой Отечественной войны", – рассказал Григорчук.
Он показал фото страницы со списком проживающих, где указаны Владимир Спиридонович Путин и Мария Ивановна Путина. Рядом находится приписка "Олег Владимирович" с датой рождения "1937". Эта запись зачеркнута.
"Зачеркнутая запись в домовой книге означает, что человек умер", – пояснил Григорчук.
По его оценке, это первое документальное подтверждение информации о том, что у Владимира Путина был старший брат.
Григорчук добавил также, что изучение домовых книг позволяет пополнить список имен жителей Ленинграда, погибших в годы блокады.
"Сейчас книга памяти "Блокада" хранит имена около 620 тысяч погибших. Я думаю, домовые книги помогут найти еще не менее 50 тысяч имен", – заключил он.
В декабре 2023 года Путин, подводя итоги года, заявил, что юбилейные даты, связанные с победами в Великой Отечественной войне, имеют для него личное значение, так как в Санкт-Петербурге в братской могиле лежит его старший брат.
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