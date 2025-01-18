https://ria.ru/20250118/pushkov-1994318090.html

Пушков заявил, что в ЕС не заметили ослабление из-за санкций против России

Пушков заявил, что в ЕС не заметили ослабление из-за санкций против России - РИА Новости, 18.01.2025

Пушков заявил, что в ЕС не заметили ослабление из-за санкций против России

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в странах Евросоюза не смогли заметить, что их ослабляют санкции против РФ. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T00:43:00+03:00

2025-01-18T00:43:00+03:00

2025-01-18T00:43:00+03:00

россия

брюссель

германия

алексей пушков

кайя каллас

владимир путин

евросоюз

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918426507_0:26:3098:1769_1920x0_80_0_0_23a4b93ed8f2ab9c9681d87d158bd179.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков заявил, что в странах Евросоюза не смогли заметить, что их ослабляют санкции против РФ. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России необходимо сохранить, так как они являются инструментом для Евросоюза. "В Брюсселе заявили, что ЕС не отменит санкции против России, поскольку это, мол, "ослабит его". Видимо, там за 3 года не заметили, что именно санкции против России и ослабляют прежде всего ЕС", - написал Пушков в своем Telegram-канале. Сенатор предложил посмотреть на "темпы роста", кризис системных партий, инфляцию, закрытие предприятий в Германии, общее резкое снижение конкурентоспособности и плохие показатели экономики. "Так далеко в Брюсселе мысль не идет. Но то, что сама эта тема в 2025-м уже возникает, должно быть сигналом для "евролибералов"", - отметил Пушков. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250117/pushkov-1994112860.html

https://ria.ru/20250114/moldaviya-1993743274.html

https://ria.ru/20250110/pozitsiya-1993038383.html

россия

брюссель

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, брюссель, германия, алексей пушков, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, совет федерации рф