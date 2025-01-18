https://ria.ru/20250118/peterburg-1994364580.html

Появились подробности ДТП с внедорожником, упавшим в реку в Петербурге

Появились подробности ДТП с внедорожником, упавшим в реку в Петербурге - РИА Новости, 18.01.2025

Появились подробности ДТП с внедорожником, упавшим в реку в Петербурге

Водитель иномарки, которая вместе с ним и двумя его пассажирами упала в реку в Санкт-Петербурге, пытался скрыться от сотрудников ГАИ, преследовавших его за... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T13:43:00+03:00

2025-01-18T13:43:00+03:00

2025-01-18T13:43:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

фонтанка (река)

ирина волк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Водитель иномарки, которая вместе с ним и двумя его пассажирами упала в реку в Санкт-Петербурге, пытался скрыться от сотрудников ГАИ, преследовавших его за превышение скорости, сообщила в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее городское управление МЧС сообщало, что в субботу утром автомобиль с тремя людьми, пробив ограждение на набережной реки Фонтанки, упал в воду. Двое мужчин и женщина выбрались из салона самостоятельно, на берег их доставили спасатели и сотрудники ДПС. Все трое госпитализированы, иномарку подняли из реки автокраном. Как сообщила Волк в своем Telegram-канале, сотрудники Госавтоинспекции заметили утром автомобиль, двигавшийся с явным превышением скорости, и потребовали остановиться. "Законное требование водитель иномарки проигнорировал и попытался скрыться, создавая своими опасными маневрами угрозу для других участников дорожного движения. Включив спецсигналы, полицейские начали преследование нарушителя. На набережной водитель внедорожника не справился с управлением и, пробив ограждение, съехал в реку Фонтанку", – рассказала официальный представитель МВД. Сотрудники ГАИ и патрульно-постовой службы вызволяли тонущих из реки, один из полицейских под страховкой своих коллег спустился на лед и помог им выбраться. С берега в больницу доставили 22-летнего водителя, а также его пассажиров, девушку и мужчину. Как выяснилось, водитель был нетрезв. "В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных несколькими статьями КоАП РФ, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения", – заключила Волк.

https://ria.ru/20250118/dtp-1994345200.html

https://ria.ru/20241111/reka-1983166132.html

россия

санкт-петербург

фонтанка (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, санкт-петербург, фонтанка (река), ирина волк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)