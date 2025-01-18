Появились подробности ДТП с внедорожником, упавшим в реку в Петербурге
МВД: водитель упавшего в реку в Петербурге авто был пьян и хотел скрыться от ГАИ
На месте падения внедорожника Range Rover в Фонтанку в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
На месте падения внедорожника Range Rover в Фонтанку в Санкт-Петербурге. Кадр видео очевидца
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв – РИА Новости. Водитель иномарки, которая вместе с ним и двумя его пассажирами упала в реку в Санкт-Петербурге, пытался скрыться от сотрудников ГАИ, преследовавших его за превышение скорости, сообщила в субботу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее городское управление МЧС сообщало, что в субботу утром автомобиль с тремя людьми, пробив ограждение на набережной реки Фонтанки, упал в воду. Двое мужчин и женщина выбрались из салона самостоятельно, на берег их доставили спасатели и сотрудники ДПС. Все трое госпитализированы, иномарку подняли из реки автокраном.
Как сообщила Волк в своем Telegram-канале, сотрудники Госавтоинспекции заметили утром автомобиль, двигавшийся с явным превышением скорости, и потребовали остановиться.
"Законное требование водитель иномарки проигнорировал и попытался скрыться, создавая своими опасными маневрами угрозу для других участников дорожного движения. Включив спецсигналы, полицейские начали преследование нарушителя. На набережной водитель внедорожника не справился с управлением и, пробив ограждение, съехал в реку Фонтанку", – рассказала официальный представитель МВД.
Сотрудники ГАИ и патрульно-постовой службы вызволяли тонущих из реки, один из полицейских под страховкой своих коллег спустился на лед и помог им выбраться. С берега в больницу доставили 22-летнего водителя, а также его пассажиров, девушку и мужчину. Как выяснилось, водитель был нетрезв.
"В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных несколькими статьями КоАП РФ, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения", – заключила Волк.
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